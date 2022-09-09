Минобороны сообщает о неудачных попытках атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Националистов вытянули из населенных пунктов и не дают закрепиться в новых, чтобы прикрыться мирными жителями как «живым щитом»

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает, что «вооруженные подразделения Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили».

«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял 3 танка, 4 боевых машины пехоты и 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих. Высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления националистического формирования «Кракен» в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей», - заявил на прошедшем брифинге Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что за сутки ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной в Харькове ликвидировано более 50-ти и ранено свыше 120-ти украинских военнослужащих и восемь пунктов управления ВСУ, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, американская машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и гаубица М-777, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах.

Силами ПВО за сутки сбиты 6 беспилотников, 18 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС. Они не достигли своих целей.

Тяжелой, но стабильной остается положение на Запорожской АЭС: киевский режим продолжает систематические провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Официальный представитель Минобороны сообщил, что в течение суток зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодар. Украинскими ВСУ было выпущено 27 снарядов из района населенного пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища.

«В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции», - заявил Конашенков.

Остановку пятого энергоблока Запорожской АЭС сегодня подтвердил глава администрации Энергодара Александр Волга. Он заявил, что «такое решение принято из-за повреждений линий электропередачи, которые не позволяют направлять сгенерированные мощности в общую сеть».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

293 - самолета.

152 - вертолета.

1916 - беспилотных летательных аппаратов.

374 - зенитных ракетных комплекса.

4870 - танков и других боевых бронированных машин.

827 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3371 - орудие полевой артиллерии и миномет.

5417 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Росгвардейцы за неделю задержали 73 человека причастных к деятельности националистическим организациям, СБУ и ВСУ, 22 нарушителя общественного порядка и подозреваемых в совершении преступлений.

«В ходе специальных адресных и разведывательно - поисковых мероприятий обнаружено 11 тайников с вооружением и боеприпасами. В течение недели росгвардейцы изъяли: ПТРК «NLAW», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», реактивный пехотный огнемет, 23 гранатомета и более ста выстрелов к ним, в том числе 11 иностранного производства, 138 единиц огнестрельного оружия, 55 ручных гранат, различных модификаций, более 13 тыс. боеприпасов различного калибра, 2 килограмма наркотических веществ, обезврежено более 100 мин и артиллерийских снарядов, три самодельных взрывных устройства и свыше 10 килограммов взрывчатых веществ», - сообщили в Росгвардии.