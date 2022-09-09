Ремня на них нет! В России начали штрафовать за непристегнутых пассажиров

В России начали выписывать штрафы за непристегнутых пассажиров. Фото: Shutterstock

В России начали выписывать штрафы за непристегнутых пассажиров. Водитель в Екатеринбурге получил такой вердикт от местного ГИБДД, но вместо того, чтобы послушно оплатить и забыть, как это делает большинство автовладельцев, пошел разбираться. Ну вот уверен человек, что ничего не нарушал.

Стали выяснять — оказалось, прав водитель. Электронная система распознавания приняла за непристегнутого пассажира... игрушечного кота, валявшегося на сидении справа от водителя. Штраф отменили, но как сообщает портал Autonews.ru, ГИБДД Свердловской области действительно отслеживает с помощью видеокамер, пристегнут пассажир или нет.

Действительно, качество фото с дорожных камер значительно выросло — пассажир и водитель видны как на ладони, это подтвердит любой, кто получал снимки о нарушениях. Можно невооруженным глазом определить, пристегнуты ли они, держат ли в руках мобильники. То есть технически распознать нарушение можно. Однако, как выяснила «КП», не во всех регионах эта система действует.

- Мы не фиксируем непристегнутых пассажиров, - сообщили kp.ru в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). - Нарушения распознает нейросеть — она анализирует изображение и выдает сигнал о нарушении, например, есть на водителе ремень или нет. Следить за пассажиром она пока не обучена. Технически такая задача решаема, научить нейросеть отслеживать пассажиров можно, но пока нам такого поручения ГИБДД Москвы не давало.

Как сообщает портал Autonews.ru, единой базы у ГИБДД РФ, в каком регионе ведется наблюдение за непристегнутыми водителями, а в каких нет, не существует. Однако штраф за такое нарушение действует по всей стране и составляет 1000 руб. - как и за непристегнутого водителя.

Многие водители убеждены, что наказывают только за непристегнутого переднего пассажира. Это не так. В Правилах дорожного движения четко говорится: «Пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими (п. 5.1). То есть, для тех, кто сидит на заднем сидении, никаких послаблений закон не предусматривает: если есть ремень, нужно пристегиваться.

Другое дело, что пассажиры на заднем ряду практически не видны для видеоконтроля — их закрывает передний ряд, да и освещение послабее. Так что на практике, если не попасть на бдительного инспектора, то штрафа опасаться не стоит.

Однако лучше все-таки пристегиваться. По данным ГИБДД РФ, использование ремней безопасности почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% - для пассажиров на задних сидениях.