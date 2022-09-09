«Рыбу нужно приучать есть с детства»: на ВЭФ обсудили развитие рыбной отрасли в условиях санкций

40 процентов рыбной продукции на российском рынке - это импорт. Фото: фонд Росконгресс

Введенные Западом санкции не обошли стороной российскую рыбную отрасль. Компании столкнулись с импортно-экспортными ограничениями, вынуждены перестраивать логистику, искать новые рынки сбыта. Какие меры необходимо принять в рамках политики импортозамещения? Что нужно сделать, чтобы цены были доступными, а ассортимент широким? Как бороться с теневым сектором? Как развивать среди россиян культуру потребления рыбы? Эти и другие вопросы обсуждали на сессии «Рыбная отрасль: новые горизонты», которая прошла на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

- Мы находимся в начале экономического кризиса. Это всегда не только вызовы, но и возможности. Пандемия стала для нас этапом, чтобы мы выстроили новую логистику, занялись поиском новых рынков в стрессовых условиях, - отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков.

По его словам, санкционное давление, которое оказывается в последние месяцы, было достаточно непростым для наших рыбохозяйственных бассейнов. Проблемы Северного рыбохозяйственного бассейна — они одни, проблемы Дальневосточного бассейна — другие. Если на Северном бассейне мы столкнулись с гораздо большими проблемами, связанными с логистикой, с ограничениями по поставкам продукции, которые ввели недружественные страны, то на Дальнем Востоке адаптация к новому санкционному режиму прошла гораздо успешнее, - рассказал глава Росрыболовства.

Он также отметил, что выловы наших рыбаков «сейчас даже больше, чем в досанкционные времена, и рыбохозяйственный комплекс сейчас работает достаточно стабильно.

- Когда мы достроим все рыбоперерабатывающие заводы, достроим все суда, мы будем являться одними из лидеров в мировом рыбном хозяйстве, - пообещал Илья Шестаков.

Задержка со строительством судов, которая произошла из-за санкций, действительно сейчас одна из главных проблем рыбной отрасли. Отставание со строительством может затянуться на годы.

- Многие поставщики отказались от поставки оборудования для наших судов, нужно искать альтернативных поставщиков. И задача на будущее - закончить все те инвестиционные проекты, которые мы начали, - сказал Илья Шестаков.

- Получилось так, что по рыбопромысловым судам мы оказались в самом импортозависимом положении. В отличие от ледокольного флота, в отличие от судов река-море, рыбопромысловые суда оказались самым импортозависимым направлением. По рыбопромысловому, рыбодобывающему оборудованию зависимость более, чем на 60%, - отметил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, по некоторым направлениям уже удалось найти российских поставщиков. При этом критический импорт насчитывает более 60 позиций. Как отметил Виктор Евтухов, правительство будет в течение трех лет оказывать финансовую помощь отрасли, чтобы этот критический импорт заместить.

«Европа и США закрылись»

- Сейчас рынок упал и упал очень серьезно. Если говорить в абсолютных выражениях, то в два раза по ряду замороженной продукции цены упали. Учитывая, что объемы рынка в Америке — порядка 40% от продукции Дальнего Востока и практически вся продукция Севера, то вы понимаете, какие финансовые издержки, какие проблемы встали перед нашей группой компаний, - рассказал о влиянии санкций на рыбную отрасль генеральный директор «Антей управление активами» Андрей Поломарь.

Он отметил, что сейчас практически прекращен экспорт нашей рыбной продукции через Европу, закрылись США. Все это заставляет встраивать новые логистические цепочки.

- Да затратно, да долго, но мы смогли это сделать. Первые суда с продукцией уже пошли по Северному морскому пути в сопровождении ледоколов, - рассказал Андрей Поломарь.

Окно возможностей

При этом, как отметили участники дискуссии, у России есть много перспективных рынков сбыта, а также огромные возможности внутреннего потребительского рынка, который сейчас во многом заполнен импортной рыбной продукцией.

- Перспективный рынок - это Азия. На нее приходится более 60 процентов мирового потребления рыбы и рыбной продукции. Перед нами действительно большое количество возможностей, которые можно и нужно реализовывать, причем поступательно, последовательно, без каких-то замираний, - отметила генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Ольга Наумова.

Партнер Strategy Partners Инна Гольфанд отметила, что 40 процентов рыбной продукции на российском рынке - это импорт.

- При этом дефицит сырья на нашем рынке составляет более 1,5 млн тонн. То есть мы готовы и можем есть больше рыбной продукции. У нас огромное окно возможностей для увеличения потребления рыбы внутри страны. При этом с 2013 года в потребительской корзине рыба «упала» на 27%. Нужно, чтобы люди привыкали есть рыбу с детства. Проблема в нехватке глубокой переработки. У нас на рынке не хватает рыбной продукции, которая готова к употреблению и которую легко готовить. Тут нужно консолидировать усилия государства и общества и популяризировать рыбу в глаз, тех кто ее ест, - отметила Инна Гольфанд.

- Если с детства мы не будем приучать людей есть рыбу, ее никто и во взрослой жизни есть не будет, поэтому много проблем в этом смысле. Но если мы объединим усилия, я думаю, что все получится, - отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Нелегалов стало меньше»

Участники дискуссии также коснулись теневого рыбного рынка.

- Мы на Камчатке фиксируем объективное снижение нелегалов. Сами рыбаки оказывают содействие правоохранителям, - рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он напомнил, что в ноябре вступает в действие закон, ограничивающий провоз лососевой икры в личном багаже. Провести можно будет не более 10 килограмм без подтверждения легальности происхождения икры.

- Это окажет влияние на сокращение незаконного вылова и доступность этой продукции внутри региона, - считает Владимир Солодов.

Кроме того, с 1 ноября в России стартует эксперимент по маркировке лососевой и осетровой икры. По оценкам экспертов, потенциальный ущерб для государства от реализации нелегальной рыбной продукции составляет 15 млрд. рублей. И речь не только о том, что казна недополучает налоги, но и о безопасности людей.

- Маркировка продукции по любой товарной группе и, естественно, по икре позволяет потребителю увидеть движение продукции, посмотреть, откуда эта икра, увидеть информацию, связанную с историей ее получения. Задача эксперимента по введению маркировке - полностью пройти путь от производства до полки, чтобы нагрузка на покупателей была минимальна, - отметил управляющий директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Александр Демьянов.