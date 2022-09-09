Опубликован список банков, поднявших возраст заемщиков ипотеки до 70 - 85 лет Фото: Shutterstock

Раньше как было. Допустим, вам 46 лет и вы хотите оформить ипотеку на 20 лет. Последний платеж по графику приходится на ваши 66 лет. А это значит, что банк откажет вам в кредитовании. Возраст 65 лет был в большинстве кредитных организаций пределом – речь идет о возрасте на момент полного погашения ипотечного займа. Сейчас ситуация меняется. Многие банки поднимают планку до 70 - 75 лет. Кое-кто и до 85-ти размахнулся (см. «Конкретно»).

- Эта мера необходима, - рассказал kp.ru ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. – Риск невыплаты кредита после 65 лет высок. Заемщик, выходя на пенсию, может остаться без работы, заболеть или вовсе уйти в мир иной. После 70 лет риски еще выше, но банки уже отработали систему страхования. Правда, все равно будут внимательно рассматривать каждую заявку на ипотеку от пожилых заемщиков. Примут во внимание и сумму дохода, имущество, занятость. В некоторых странах, кстати, требуют справку о здоровье.

Эксперт пояснил, что банк в любом случае страхует себя тем, что на время выплаты кредита квартира остается в залоге у банка и в случае чего он может продать ее по рыночной цене и закрыть долг заемщика.

По оценке аналитиков, увеличение возрастного ценза позволит увеличить количество ипотечных кредитов из-за расширения потенциального круга заемщиков. Плюс поможет удержаться на плаву строительной отрасли, которая оказалась в кризисной ситуации сначала из-за пандемии, после из-за антироссийских санкций, валютных скачков и т.д.

На ипотечную прибавку к возрасту повлияло и то, что, по данным агентства недвижимости «Этажи», за последние восемь месяцев доля ипотечных заёмщиков, у которых основным доходом является пенсия, выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нельзя исключать и тот факт, что некоторые пенсионеры оформляют на себя ипотеку для своих детей. И долг выплачивают именно наследники, а не сами заемщики.

Однако добавлю маленькую ложку дегтя. Как сообщает Росстат, средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года. Дольше живут в Северо-Кавказском федеральном округе – 74 года, меньше всех на Дальнем Востоке – 67 лет.

Но и это еще не все. Страхование жизни для заемщиков-пенсионеров может вылиться в копеечку.

- Стоимость страхования жизни и здоровья порой увеличивается в два раза из-за возраста, - пояснила риэлтор Зоя Вэбер. - У пенсионеров больше риск болезней, летальных исходов. Иногда страховые вообще не берут на себя такие риски. А если и берут, то просят справки о состоянии здоровья. У меня были такие случаи. Если отказаться от страховки, то ставка по кредиту увеличивается на один процент.

КОНКРЕТНО

Предельный возраст погашения ипотеки в российских банках

«ДОМ.РФ» - 70 лет

Промсвязьбанк – 70 лет

Всероссийский банк развития регионов – 70 лет

Альф-Банк – 70 лет

Сбербанке – 75 лет

ВТБ – 75 лет

«АК Барс» - 75 лет

Совкомбанк — 85 лет