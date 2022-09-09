По следам Владимира Арсеньева: «Комсомолка» отмечает юбилей великого путешественника масштабной экспедицией по Приморью

Арсеньев писал: «Когда мечта моя сбылась, я выехал на Дальний Восток, сердце мое от радости замирало в груди…» У команды «Комсомолки» - схожие чувства! Фото: Леонид Захаров.

Владимира Клавдиевича Арсеньева представлять не надо. Путешественник, ученый, географ, этнограф. Уроженец Петербурга, сердцем он принадлежал Дальнему Востоку. 30 лет экспедиций, десятки научных открытий. На собранные им сведения до сих пор опираются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто путешественники, открывающие для себя эти прекрасные края.

Владимир Клавдиевич Арсеньев родился 10 сентября 1872 года в Санкт-Петербурге, но сердце свое - отдал Дальнему Востоку. Фото: Википедия

2022 год для ученого – юбилейный, указом президента он назван Годом Арсеньева. 10 сентября отмечают 150 лет со дня его рождения. К этой дате «Комсомольская правда» снарядила на Дальний Восток экспедицию – по следам великого путешественника.

В команду отважных вошли журналисты и сотрудники «Комсомолки». Это наши опытнейшие путешественники, среди которых член медиасовета Русского географического общества, член творческого совета Российского военного-исторического общества, главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин, а также заместитель главного редактора, многократный участник экспедиций «Комсомольской правды» Леонид Захаров. А роль «Дерсу Узала» – местного проводника по красотам Приморского края – взяла на себя Татьяна Клановец, директор «КП-Владивосток».

Маршрут построен на основе материалов о путешествиях капитана Владимира Арсеньева в 1902-м и 1906-м годах.

Скалы, тайга, яркое солнце. Начало осени - идеальное время для путешествий по Приморью. Фото: Кристина Паршут

9 сентября экспедиция стартовала из Владивостока. Дальше у путешественников по плану село Чугуевка, Кавалерово, Дальнегорск, Терней и другие населенные пункты, в которых даже из местных, приморских, жителей бывали далеко не все. Финишировать экспедиция должна в Хабаровске 16 сентября. За неделю ее участники планируют не только показать стране главные достопримечательности региона и заповедные места, но и продегустировать местную кухню.

Может быть, даже встретиться с представителями местной фауны – неподалеку от Кавалерово, например, на днях видели тигра, прямо на дороге. И, конечно, снять фильм о маршруте Арсеньева.

Наши коллеги уже в пути. Первым делом заехали к «тезке» знаменитого исследователя – в город Арсеньев, где завтра, в день рождения географа, будет открыт памятник в его честь. Теперь главное, чтобы не подвела погода – ведь накануне на Приморье обрушился тайфун Хиннамнор.

Супертайфун залил все Приморье, многие участки подтоплены - команда автопробега убедилась в этом сразу же после выезда из Владивостока. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

«Он внес небольшую смуту в наши планы, - говорит Татьяна Клановец. - Из-за разгула стихии в крае оказались затопленными поселки, размыты дороги и разрушены мосты. В том числе и на участке Арсеньев - Чугуевка - Кавалерово. Кстати, в поселке Кавалерово расположена скала Дерсу Узала: по легенде, именно здесь Арсеньев встретил своего проводника. В любом случае, это уникальный геологический объект, красивый памятник природы, который однозначно хочется увидеть и показать московским участникам автопробега».

Конечно, к путешествию искатели приключений готовились тщательно, понимая, что в таких условиях – после тайфуна – многое зависит от оснащенности экспедиции. Особенно важен транспорт: джип экспедиции перед стартом прошел обязательный техосмотр. Для большего спокойствия в нем даже поменяли масло.

В джип экспедиции залили масло TAKAYAMA 0W-20 API SP ILSAC GF-6A. Фото: Мария КАЮРОВА

Новое предоставил партнер автопробега, бренд моторных масел Takayama. Пока другие зарубежные бренды уходят из России, Takayama остается и расширяет свое присутствие. И хорошо: благодаря технологии ADAPTEC с органическим молибденом в составе масел Takayama значительно увеличивается ресурс двигателя, автомобиль расходует меньше топлива и существенно снижается углеродный след – а это очень важно для природы, особенно если она так прекрасна, как в осеннем Приморье.

Автопробег станет испытанием не только для людей: масло мы тоже протестируем. Фото: Мария КАЮРОВА

По словам производителя, масла проходят 10 этапов проверки качества: от этапа разработки до теста готового масла. А мы решили провести свои тесты: произвели отбор пробы свежего масла и по окончанию экспедиции возьмем финальный образец для последующего исследования в независимой лаборатории. О результатах экспертизы масла мы сообщим в наших последующих публикациях.

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