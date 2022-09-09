Дети трансформируют экологическое поведение взрослых

Подводный фотограф, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме. Фото: Роман САДОВОЙ

Чем фестиваль важен для каждого из нас? Рассказал в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме подводный фотограф, президент Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин.

В МИРОВОМ ТОП-3

- 5 сентября в парке «Россия - моя история» во Владивостоке открылся международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Во Владивостоке «Золотая черепаха» проходит впервые». Насколько удачно все прошло?

- Если говорить о церемонии открытия, то все прошло великолепно. Большое мероприятие, собрались все наши партнеры, администрация города, просто любители дикой природы, дети. Все прошло замечательно, если говорить про церемонию открытия. А если говорить про сам фестиваль, то все только начинается. Фестиваль продлится до 25 сентября. Всех приглашаю на площадку: парк «Россия - моя история», улица Аксаковская, дом 12. Мероприятие невероятно интересное, всем рекомендую посетить.

- Что такое фестиваль «Золотая черепаха»? Почему я должен его увидеть?

- В основе проекта лежит конкурс, который проводится в трех жанрах: фотография дикой природы, живопись и экоплакаты. Поверьте, это контент мирового уровня. Если говорить про фотографии дикой природы, мы входим в тройку крупнейших и самых престижных фотоконкурсов в мире: делим второе или третье место с немецким конкурсом. Первое место традиционно занимает британский конкурс, которому уже 57 лет, а нам всего 16. Но у нас все впереди. Мы рано или поздно станем первыми.

5 сентября в парке «Россия - моя история» во Владивостоке открылся международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха»

Вторая причина - информационная. Каждая работа сопровождается текстом. Это очень интересно с научно-познавательной точки зрения.

Кроме того, на фестивале можно что-то выиграть. Для этого необходимо написать маленький репортажик в социальных сетях, и вы автоматически принимаете участие в розыгрышах. Мы разыгрываем наши замечательные фотоальбомы. Также на площадке можно приобрести этот фотоальбом. Мы каждый год выпускаем новое издание. Они великолепны и с точки зрения дизайна, и с точки зрения контента. Невероятные книги.

Поединок. Чанинь Цай. Китай. Номинация: Поведение животного

КРАСОТА НЕ БЕСКОНЕЧНА

- Я видел фотографии с нынешней выставки. Сказочно красиво. Какова цель фестиваля?

- Проекту 16 лет, его цели трансформировались. Начиналось все просто как выставка фотографий дикой природы. Просто как творческий проект. И цель была - сделать красивую выставку, порадовать людей красивыми фотографиями. Позже добавились два жанра - живопись и экоплакаты. Еще позже, шесть лет назад, когда я стал руководителем проекта, произошла смена миссии, целей, стратегии, ресурсов всего проекта.

Подводные пастбища. Михаил Коростелёв. Россия. Номинация: Новые технологии в фотографии дикой природы

В настоящий момент это больше эколого-просветительский проект, целями и задачами которого является изменение экологического сознания и поведения людей через искусство. Мы выбрали такой способ говорить о важном и серьезном очень простым, доступным каждому человеку языком культурных кодов. Они понятны любому человеку, говорящему на любом языке. Это красота. И в тот момент, когда человек погружается, чувства, эмоции раскрываются, мы говорим самое главное - что эта красота не бесконечна, это очень хрупкое совершенство.

Индийская чёрная черепаха под водой. Дмитрий Кох. Россия. Номинация: Подводный мир

- Проблемы экологии поднимаются в вашем конкурсе?

- Если говорить про структуру самого фестиваля, то это, прежде всего, выставка, которая сопровождается какими-то клеймами экологической направленности. Но самое главное, что на площадке фестиваля проходит много образовательных, культурных и экологически направленных проектов. Встречи с известными людьми, с экологами, с фотографами, которые доносят эти сообщения. Я сам, как природный фотограф, вижу, как меняется планета. Даже на моем коротком сравнительно веку подводного фотографа я вижу, как меняются коралловые рифы, как меняются животные, их биоразнообразие. Это заметно на глазах.

- А как меняется?

- Пример. Я прилетаю на знакомое мне место снимать акул на островах. Когда мы формируем план поездки, проводник меня спрашивает: «Куда мы едем, что снимаем в первую очередь?» Я говорю: «Едем на мое место, я знаю, там самки акул вынашивают свое потомство». А он мне отвечает: «Забудь, там больше нет акул». Конечно, я вижу, как разрушаются рифы, меняется температура. Там каждый градус имеет значение. Рифы, конечно, разрушаются еще из-за цунами, которые там раз в десять лет приходят, накрывают. Но основной фактор, конечно, изменение климата и температуры на планете.

Акробатическая рыбалка. Томас Виджаян. Канада. Номинация: Поведение животного

ФОКУС НА ДЕТЕЙ

- Основная часть эколого-просветительских программ в рамках вашего фестиваля направлена на детей. Как дети реагируют на это?

- Изначально проект был территорией фотографов-профессионалов, которые приходили, цокали языками, оценивали контент. Но все больше фестиваль омолаживается. И сейчас мы понимаем, что дети являются самой отдачливой аудиторией с точки зрения донесения наших целей, наших идей, нашей миссии. Взрослых довольно тяжело изменить. Даже если речь идет о раздельном сборе мусора, российский взрослый в этом плане очень малоподвижен. Если брать детей, то они очень легко на все это откликаются. И мы заметили, что очень часто дети становятся источником изменения поведения взрослых. Ребенок приходит домой, рассказывает своим родителям - на какой экскурсии он был, как ему все рассказали. Это меняет самих взрослых.

Если говорить про фестиваль, сейчас основной целевой аудиторией становятся дети. Мы еще с прошлого сезона попробовали себя в новом формате нарративных экскурсий по площадке фестиваля в сопровождении фотографов, биологов, зоологов. Этот пилотный проект был настолько удачным, что сейчас эта работа организована на системной основе. У нас есть большая сетка, в этом нам помогает правительство Москвы, чтобы обеспечить вот эту проходимость целых классов. В этом сезоне - скоро откроется фестиваль в Москве - мы увидим, что эта работа становится основной для фестиваля. Это эколого-просветительская работа для детей.

Сон наяву. Михаил Коростелёв. Россия. Номинация: Человек и природа

- Сколько стоит посетить фестиваль во Владивостоке?

- Абсолютно бесплатно. У нас есть мероприятия, которые проводятся при поддержке наших коммерческих партнеров. Нашим большим коммерческим партнером стала компания FESCO, которая является и партнером всего Восточного экономического форума. В этом году мы идем под девизом «FESCO представляет». Двери открыты, все свободно, вход бесплатный.

- Где можно будет увидеть фестиваль еще?

- Если говорить о географии наших фестивалей, в следующем году, наверное, у нас все получится, при поддержке наших партнеров, это Китай. Мы наметили себе выставки в пяти крупных китайских городах. Мы планируем расширять географию уже по России. Фестиваль становится более известным, узнаваемым. И даже сейчас на площадке форума мы получаем уже много предложений из городов России: а почему вы еще к нам не доехали? У нас есть партнеры. При такой помощи и поддержке, конечно, у нас все получится.