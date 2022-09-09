Дмитрий Песков: Владимир Путин очень хорошо был знаком с Иосифом Кобзоном, ценил его за талант и гражданскую позицию

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 9 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, 11-го сентября исполняется 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона. Накануне рядом Оружейным переулком был открыт памятник Иосифу Давыдовичу. Я, конечно, не рискну спросить, поют ли в Кремле песни Кобзона, но я помню, что Владимир Путин очень проникновенно говорил об Иосифе Давыдовиче в день его 80-летии - что он знает его песни с детства, с юности.

- Владимир Путин хорошо был знаком с Иосифом Давыдовичем, - сказал Песков, - президент Иосифа Кобзона уважал, ценил его талант, ценил его гражданскую позицию. Вот что можно сказать…Пресс-секретарь также добавил:- И что нужно сказать.

Кстати, это заявление официального представителя Кремля процитировали многие СМИ.А некоторые информагентства опубликовали фото: Владимир Путин и Иосиф Кобзон в сентябре 2017-го на сцене Государственного Кремлевского дворца - президент тогда перед началом праздничного концерта поздравлял юбиляра с 80-летием.