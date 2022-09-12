Новая профессия со скидкой: кому положены льготы на обучение в сфере ИТ

«Цифровым профессиям» учат как государственные университеты, так и частные компании.

Чтобы восполнить кадровый дефицит в ИТ-сфере, в России сейчас реализуется комплекс мер национального проекта «Цифровая экономика». Среди них - проект «Цифровые профессии». Он позволяет получить дополнительное образование по ИТ-специальностям бесплатно или со скидкой 50 - 75%. До 2024 года пройти обучение по проекту смогут более 113 тысяч человек, рассказали «КП» в Университете 2035.

- Минцифры России реализует проект по обучению граждан в сфере ИТ на курсах дополнительного образования в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» уже второй год, - поделилась с «КП» Юлия Горячкина, врио директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

ЦЕНА ВОПРОСА

Стоимость курсов начинается от 20 - 30 тысяч рублей без учета скидок, то есть благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» сами обучающиеся заплатят не более 10 - 15 тысяч рублей (или вообще ничего, если им положена стопроцентная скидка). За эти деньги можно пройти 3-месячный курс по основам тестирования ПО, он идеально подходит для людей без опыта в ИТ. Или курс «Продуктовый и проектный менеджмент в управлении цифровой трансформацией организации», также рассчитанный на 3 месяца.

Самые дорогие курсы в каталоге - за 150 - 220 тысяч рублей (опять же без учета скидки). Это уже годовые и более длительные программы - например, по искусственному интеллекту, программированию для мобильных устройств или аналитике больших данных.

Кому положены скидки на обучение Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ

«Цифровым профессиям» учат как государственные университеты (например, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ), так и частные компании - Нетология, Skillbox, GeekBrains, Skillfactory и другие. Можно выбрать курсы Яндекса, СберУниверситета, Университета Иннополис.

- Критерии отбора определяются оператором проекта, Университетом 2035, с учетом мнения рабочей группы по кадрам для цифровой экономики национального проекта «Цифровая экономика». Участвовать в отборе могут как вузы, так и частные организации с подтвержденным опытом профессиональной переподготовки граждан в ИТ-сфере, - разъясняет Юлия Горячкина. - Квалификация образовательных организаций подтверждается такими критериями, как, например, участие в рейтингах РБК, RUWARD или «Мониторинга качества приема в вузы» НИУ «Высшая школа экономики». Есть требования и к самим курсам в части объема практических занятий и модулей по программированию и созданию ИТ-продуктов. Также есть ряд технических требований к цифровой платформе образовательной организации, чтобы она могла обеспечить одновременную работу нескольких тысяч пользователей, защиту данных в соответствии с требованиями Федерального закона, интеграцию с платформой Университета 2035 и так далее. При этом граждане могут быть уверены, что их обучают лучшие образовательные организации и компании - лидеры рынка.