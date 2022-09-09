Иосиф Пригожин получил работу на ТВ: «А вдруг у меня есть талант ведущего?»

Иосиф Пригожин теперь соведущий Леры Кудрявцевой. Фото — НТВ

Иосифа Пригожина знают все: как музыкального продюсера, мужа звезды Валерии. Пригожин умеет остро комментировать актуальные темы в шоу-бизнесе, поэтому часто становится спикером в интервью журналистов. И вот талант Иосифа Пригожина будет направлен в телевизионное русло. С 18 сентября продюсер в эфире НТВ – ведет с Лерой Кудрявцевой шоу «Звезды сошлись».

Запись пробных эфиров позади и уже готова рекламная фотосессия. Телеканал НТВ разослал журналистам первые впечатления Иосифа Пригожина от новой работы: «Трудно сказать: справлюсь ли я с задачей - однако я люблю эксперименты, это один из способов найти в себе новые возможности. Я готов пробовать. А вдруг у меня действительно есть талант ведущего? Посмотрим». Пригожин с Кудрявцевой знаком давным-давно, у них приятельские отношения, поэтому есть надежда на отличный теледуэт. Кстати, новый телеведущий с большим звездным опытом окончил продюсерский факультет ГИТИСа.

Оскар Кучера — первый соведущий в «Звезды сошлись» Фото: Соцсети

Телепроект «Звезды сошлись» выходит в эфир пять лет. Передача идет в записи – в студии собираются звезды и обсуждают актуальные темы, часть сюжетов журналисты готовят заранее. Первым соведущим Леры Кудрявцевой был Оскар Кучера – в 2020-м году он ушел, так как надоело копаться в скандальных историях. В интервью нам Кучера так комментировал эту ситуацию: «Я просто больше не смог быть ретранслятором чужого мнения, необходимого для высокого рейтинга телесмотрения. При этом мне всегда казалось, что нашу передачу смотреть интересно еще и потому, что мы с Лерой интеллигентные люди, которые, несмотря на темы программы, всегда держались достойно». Оскара Кучеру в шоу «Звезды сошлись» сменил телеведущий Александр Колтовой, который на канале вел социальное ток-шоу «ДНК». Колтовой вел передачу в дуэте с Кудрявцевой год. Александр трагически погиб в ноябре 2020 года. С января 2021 года соведущим Кудрявцевой стал Антон Привольнов, который покинул проект в этом телесезоне. Привольнов в реальной жизни был очень далек от тематики шоу. Ждем эфиры со знатоком закулисья шоу-бизнеса Иосифом Пригожиным.

Александр Колтовой вел проект год — до своей трагической гибели Фото: Соцсети

Еще недавно в интервью нам Валерия рассказывала о том, что ее супруг часто не сдерживается и говорит то, что думает — из-за этого его так любят все журналисты, а в обычной жизни это большой плюс: «Иосиф, действительно, такой правдоруб, правдолюб. В жизни это, конечно, грандиозное преимущество. Потому что он всегда постоит за правое дело. Он всегда горой за свои принципы, за семью, за друзей. Он очень надежный человек». В телеэфире это качество Пригожина должно добавить остроты и актуальности передаче.