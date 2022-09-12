Как вернуть красоту, бодрость и радость жизни: важные книги для женщин от популярных экспертов

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9 сентября отмечается Всемирный день красоты. В книгах издательства «Комсомольская правда» есть ответы на все вопросы, которые интересуют женщин и будущих мам. Врачи и тренеры-эксперты рассказывают, как вернуть осанку после родов, сохранить уверенность в себе, опять научиться видеть свою внутреннюю красоту и вернуть внешнюю. А также о том, что кофе беременным можно, а эрозию матки не всегда нужно лечить.

ЕСЛИ МУЧАЮТ ОТЕКИ, НАУЧИТЕСЬ... ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ

Виктория Боровская, сертифицированный тренер и эксперт по здоровому движению написала книгу «Это не стыдно». Книгу о мышцах тазового дна и общем здоровье, которые очень сильно связаны между собой. Ведь это не только осанка, красивый пресс и упругие ягодицы, то есть внешняя красота. Оказывается, с мышцами тазового дна связано внутреннее спокойствие и даже овал лица! В общем, Виктория рассказывает о нашем теле и взаимосвязи мышц и органов удивительные вещи.

Цитата из книги:

«Как отеки лица связаны с мышцами тела и дыханием?

Если двигается наша лимфа, то не будет ни застоев, ни отеков. Кто двигает лимфу? Наши мышцы! Они – один из самых мощных насосов для лимфы. И здесь вопрос к вам: сколько времени вы проводите в движении? Или больше сидите? Прогулки и фитнес включают мышцы, как насосы. Не ленитесь, ходите пешком на работу, катайтесь на велосипеде, будьте подвижны и обязательно вставайте каждые 20 минут, если сидите.

Сидячий образ жизни, сопровождающийся сутулостью и завернутыми внутрь плечами, часто ограничивает полноценное дыхание. Не добавляет здоровья и отсутствие мышечного корсета, ведь многие девушки боятся нарастить слишком большие мышцы, стараясь, наоборот, «сжечь» их диетами и кардионагрузками. И очень зря! Отсутствие мышц делает нашу грудную клетку жесткой и тоже ограничивает полноценное дыхание.

Если вы часто отекаете, то вам просто необходима регулярная дыхательная гимнастика, как и упражнения для позвоночника и построение мышечного корсета, без которого все тело работает неправильно.

И девушкам не стоит бояться, что можно «раскачаться» и стать подобной мужчине. В силу гормонального фона женщина без специальных уколов никогда не будет такой же накачанной, а вот сделать тело подтянутым и крепким можно именно с помощью мышц».

Бонусом к книге, где есть много других интересных подробностей о нашем теле идут куар-коды на упражнения Виктории Боровской. Они помогут быстро привести фигуру в норму и научиться понимать сое тело.

ЕСЛИ СУХИЕ ВОЛОСЫ И КОЖА, ТО ВИНОВАТЫ ВОВСЕ НЕ СТРЕСС И ОТОПЛЕНИЕ

Динара Березина, гинеколог, сексолог в книге «Секс — это здорово!» порой рассказывает о таких вещах, что про целомудренно краснеешь. Но это всего лишь означает, что о них тебе не рассказала мама или старшие подруги. Или ты была настолько скромна, что даже побоялась смотреть в интернете. Вот лишь названия глав: «Секрет гармонии: про женское либидо, оргазм и мастурбацию». «Что насчет анального и орального секса? Особенности и гигиена».

Но там не только про это. В книге очень много важных глаз про здоровье девочек-девушек и женщин, от которого зависит красота и радость жизни.

Цитата из книги:

«В этот раз я расскажу о случаях, с которыми регулярно сталкиваюсь на приеме. Приходит женщина, часто даже без жалоб – на плановый осмотр. Но в ходе беседы выясняю, что у нее:

- излишне выпадают волосы (обычно это списывается на стресс, экологию, авитаминоз);

- сухость кожи (отопление виновато);

- слоятся или ломаются ногти (этого часто не замечают под гель-лаком);

- преследует чувство усталости (а у кого ее нет?);

- есть некоторая бледность кожи (солнца не хватает, давно не была в отпуске).

Почти половина женщин в России сталкивается с дефицитом железа. Он бывает практически у всех женщин с обильной менструацией, после родов, после обширных операций, при некоторых заболеваниях и, наконец, при скудном питании с ограничениями. Я всегда направляю женщин с такими, казалось бы, общими симптомами проверить уровень железа и ферритина. В подавляющем большинстве оказывается, что показатели крайне низкие и нуждаются в коррекции. Если у вас тоже есть подобные симптомы, обсудите диагностику железодефицита со своим врачом».

В общем, книга «Секс — это здорово» должна стать настольной не только для юных девушек, но и для вполне взрослых женщин. Ведь с ней всегда можно поговорить по душам о том, что тревожит и о чем иногда стыдно спросить даже врача.

ВСЕ О КРАСОТЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ: СТРИЧЬСЯ И КРАСИТЬСЯ МОЖНО!

Главный специалист по беременным, педиатр, председатель «Совета Матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая, автор книги «Адвокат беременных», рассказывает, можно ли беременным заниматься сексом, летать в самолете и бояться ли сглаза.

Цитата из книги:

«Адвокат плода заявляет:

Стрижке инкриминируют тяжелые телесные повреждения (бабушки считают, что ножницами можно отстричь какую-либо часть тела ребенка) и захват всех питательных веществ, полагавшихся ребенку, в пользу роста волос.

Следствие установило: Стрижка матери на количество ног-рук-пальцев у ребенка влияния не оказывает. Все это фантазии, не имеющие под собой хоть какой-либо научной основы.

Галина Клименко, акушер-гинеколог высшей категории, эксперт по делу: «Эти страхи — наследие древних времен, когда люди относились к волосам как к некому оберегу. Любое вмешательство в состояние волос они рассматривали как вторжение в мамину карму и соответственно в карму ребенка. Эти суеверия передавались из поколения в поколение и до сих пор живут среди нас. Но тут бояться нечего.

Адвокат:

Краска для волос и химия обвиняются в возможном формировании пороков развития у плода.

- Обращайте внимание на состав препаратов, которые использует парикмахер, - рекомендует Галина Клименко. - Краски могут содержать вредные вещества резорцин (раздражает слизистые оболочки, кожу), перекись водорода (провоцирует ожоги кожи), аммиак (может вызвать тошноту) и фениламин (может способствовать воспалительным процессам). Однако это не означает, что на себе нужно ставить крест. Быть красивой, безусловно, можно и даже нужно. Но обязательно сообщайте о своем положении парикмахеру и выбирайте максимально натуральный способ окрашивания».

В общем, «Адвокат беременных» с изрядной долей юмора и максимально подробными комментариями «свидетелей»-врачей рассмотрит самые важные дела и разрешит все ваши главные вопросы.

ПОЙМИТЕ, ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВАШЕ СЧАСТЬЕ

Наталия Горн, врач общей практики, семейный доктор, который ведет пациентов от рождения до старости, курируя иногда по два-три поколения в отдельно взятой семье, рассказывает в книге «7 нот здоровья», что слагаемые счастья для каждого человека разные. Но здоровье - огромная часть счастья. В том числе и психическое здоровье.

Цитата из книги:

«За счастье ответственны разные гормоны и нейромедиаторы: эндорфины, серотонин, дофамин. Вся эта палитра наших медиаторов — откуда она берется? Изначально из кишечника: из того, что мы едим, что у нас переваривается, всасывается и усваивается. Баланс нейромедиаторов завязан на циркадные биоритмы, на качество и количество нашего сна, наши сексуальные эмоции, наше движение и способность тела получать удовольствие от рецепторов в мышцах (так называемая мышечная радость — проприоцептивная чувствительность). Проработка каждой из разобранных нами сфер жизни неразрывно связана с этой седьмой нотой. Совершенствуя свои «отношения» с каждой из них и двигаясь маленькими шагами к достижению результатов, мы не только приближаем себя к счастью здоровой и полноценной жизни, но также испытываем счастье в процессе этого достижения, в каждой ноте! Только от нас зависит, во что превратится процесс работы над собой: в мучительную проверку на прочность (сколько я продержусь, пока не плюну на все это и не вернусь к привычной прежней жизни) или в увлекательное путешествие к новой, по-другому осознанной, полноценной жизни, где я смогу получать свой дофамин ежедневно, от каждой новой и маленькой победы. Сегодня вы прошли на тысячу шагов больше обычного, сегодня вы не съели ничего «мусорного», сегодня получилось встать выспавшимся без будильника и так далее».

Как должны звучать другие семь нот здоровья и что еще нужно сделать для собственного счастья, можно узнать из книги «7 нот здоровья».