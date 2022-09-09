Евгений Миронов: "У многих сегодня состояние растерянности"

Евгений Миронов рассказал журналистам, что с учетом ситуации в стране пришлось скорректировать планы на сезон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

9 сентября в Театре Наций во второй раз вручали премию Корша. Премия сделана в форме кирпича, но это нисколько не умаляет светскость мероприятия. «Смокинги и вечерние платья уже отглажены и висят на вешалках», - сообщил худрук Театра Наций Евгений Миронов за два часа до начала. В прошлом году Роллс-Ройсы и Bentley, из которых выходили подъезжающие гости, перекрыли Петровский переулок.

Приз вручают сотрудникам театра, артистам и режиссером, которые играют и ставят спектакли на его сцене. Среди лауреатов этого года - актёры Виктор Вержбицкий, Александра Урсуляк, режиссёры Андрей Могучий и Робер Лепаж. И неожиданно... - главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин (номинация «Забота»).

С этого мероприятия Театр Наций начал свой 17-й сезон.

За пару часов до начала церемонии руководство театра встретилось с журналистами. Директор Мария Ревякина сообщила, что дела идут хорошо: 42% в бюджете театра – это то, что он зарабатывает своей уставной деятельностью, то есть показом спектаклей. И 57 % - это субсидии государства. В прошлом году Театр Наций посетили 100 тысяч зрителей.

Евгений Миронов рассказал журналистам, что с учетом ситуации в стране пришлось скорректировать планы на сезон. Тем более, некоторые актеры, занятые в репертуаре, уехали из России. Сейчас идут вводы на их роли.

- Я решил пока оставить в репертуаре спектакль «Горбачёв», - сказал Миронов. Но играть постановку латышского режиссера Алвиса Херманиса, выражающего яростную антироссийскую позицию, все равно не будут. Тем более в главной роли на сцену выходила Чулпан Хаматова, которая в начале весны уехала из России и сейчас работает в Новом Рижском театре у Херманиса.

- У многих людей - состояние некоторой растерянности, - поделился собственным ощущением Евгений Миронов. - Очень много агрессии. Даже в Телеграм-каналах. Театр является терапией: он объединяет людей и дарит надежду.

Ну и наконец, премьеры.

Первая премьера сезона (24 и 25 сентября) - спектакль Марата Гацалова «Саша, привет!» по роману-антиутопии Дмитрия Данилова. В главных ролях - Игорь Гордин и Наталия Вдовина.

На Основной сцене Юрий Бутусов поставит абсурдистскую трагикомедию Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это взгляд на события, описанные в шекспировском «Гамлете» под необычным углом. В главной роли - Дмитрий Лысенков. Премьера – в мае.

Режиссер Андрей Прикотенко в июне следующего года выпустит «Мадам Бовари» Флобера. В спектакле заняты: Александр Семчев, Александра Ревенко и другие.

В ноябре режиссер Данил Чащин представит спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф». В ролях: Евгений Миронов, Агриппина Стеклова, Александр Новин, Мария Смольникова.

На Малой сцене в январе выйдет «Terminal 3» по пьесе шведского драматурга Ларса Нурена в постановке Никиты Кобелева. В марте - спектакль по повести Юрия Трифонова «Предварительные итоги» в постановке Светланы Земляковой.

В Новом пространстве театра выходит «Толстая тетрадь» (премьера 28-30 сентября и 19-21 октября) в постановке режиссёра Татьяны Тарасовой.