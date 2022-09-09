Жестокость ВСУ, беспринципность Елены Зеленской и клоунада партизан

О том, за что сегодня болит голова у руководства Украины в недавнем интервью британскому каналу ВВС рассказала супруга Зеленского Фото: EAST NEWS

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Эта цитата из знаменитого «Дон Кихота» Сервантеса первым делом приходит на ум, когда новостные ленты разражаются все новыми и новыми сообщениями о выходках служителей украинскому режиму и его сторонников. Выходках то жестоких, то нелепых, то откровенно наглых. Анализируя, что вытворяют украинские боевики и прочая «нечисть» в военной форме, а также сочувствующие гражданские, легко можно понять, что на самом деле представляет из себя официальный Киев, который старательно прикидывается перед мировым сообществом несправедливо обиженной, но несломленной жертвой. Судите сами…

4 сентября в городе расположенной в 55 км от Херсона Снегиревке Николаевской области ВСУ обстреляли жилой район «Семь ветров». По словам главы администрации Снегиревского района Юрия Барбашова, сразу 10 залпов из артиллерийских орудий выпустили по городу, глазом не моргнув, украинские вояки. Один из снарядов разорвался на детской площадке, где отец мирно качал своих двух детей на качелях.

«В результате обстрела погиб пятилетний мальчик и его отец. Еще один ребенок из этой семьи, девочка 9 лет была ранена, - написал у себя в Телеграм-канале Барбашов.

«Твари!» — это один из немногих печатных эпитетов, которыми разразился народ в комментариях к растиражированному в соцсетях посту главы Снегиревского района.

Но что режиму Зеленского и его армии до смерти детей? ВСУ поливают города огнем, не для того, чтобы потом беспокоиться о жертвах. У Киева, отдающего приказы обстреливать мирных жителей, другие заботы.

О том, за что сегодня болит голова у руководства Украины в недавнем интервью британскому каналу ВВС рассказала супруга Зеленского Елена. Например, она недвусмысленно намекнула, что англичанам сейчас хорошо бы забыть о делах насущных и своих проблемах и побольше думать об Украине. Остап Бендер сказал бы: «А, может, вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат?». Но где великий комбинатор, а где ВВС!

- На Украине цены тоже растут, - сказала с апломбом первая украинская леди. - Но вдобавок гибнут наши люди. Поэтому, когда вы начинаете считать пенни на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери.

Напоминает старую шутку про мужичка, который пришел к соседу и попросить попить, «а то так есть хочется, что переночевать негде».

Запад ничего, слушает, развесив уши, обтекает, поддакивает. Верит в обездоленность «бедных дальних родственников» и их благородное сопротивление. А в это время верные Киеву партизаны, окопавшиеся в Херсоне, гордо отчитываются в соцсетях о своем вкладе в общее дело и выкладывают видео, на которых сжигают выходящие в Херсонской области русские газеты и размалевывают стены домов украинской символикой. Так вам! Получайте! Жители смеются над такой клоунадой. А впрочем, какое дело таков и вклад.