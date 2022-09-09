Не даром помнит вся Россия

К осмыслению нашей единой с Беларусью истории, попыткой вглядеться в глубь веков, - заявил, открывая мероприятие, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед зданием музея-панорамы «Бородинская панорама», словно почетный караул, стояли бравые гусары и уланы. Как будто мы вернулись на 210 лет назад, когда неподалеку, на совете в Филях, решалась судьба Отечественной войны 1812 года. А в холле гостей встречали мило прогуливающиеся под ручку дамы и кавалеры, словно сошедшие со страниц «Войны и мира» Льва Толстого. Только и слышно было: «Держим спинку. А теперь поворачиваемся». Отсыл к великому роману не случаен. 9 сентября – день рождения писателя, о чем напомнил его праправнук – советник Президента России Владимир Толстой. А сколько по залам ходило нынешних военных: от генералов до курсантов. Цвет армии.

Не случайно, что именно в этом музее состоялась презентация книги «Защищая Отечество» – дебютного издания масштабного проекта Постоянного Комитета - «Библиотека Союзного государства». Посвящена она вкладу Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в разгром Наполеона в Отечественной войне 1812 года.

Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Важности мероприятию добавили обращения президентов России и Беларуси.

«Сейчас, когда историю все чаще пытаются переписать, исказить в угоду политической конъюнктуре, особенно важно расширять доступ к правдивой, достоверной информации о прошлом. Сохранять и передавать будущим поколениям память о ратных подвигах наших предков, об их достижениях в науке, культуре, искусстве и других сферах»,- отметил Владимир Путин.

Александр Лукашенко, в свою очередь, оценил то, что «авторам сборника удалось реконструировать дух эпохи, показать доблесть и мужество наших соотечественников, воссоздать достоверную картину событий, которые 210 лет назад сотрясали Европу и по сути являлись предтечей будущих мировых войн».

Презентация не оказалась очередным официозом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приветствие в адрес участников презентации направили и главы союзных МИДов: Сергей Лавров и Владимир Макей, министр просвещения России Сергей Кравцов.

- Задумывая новый проект, литературно-издательский, многотомный, мы хотели, чтобы каждая книга тех серий, которые мы представим читателю, была не просто набором новых фактов под единой обложкой - чтобы это был повод и приглашение сотен тысяч людей к обсуждению, к осмыслению нашей единой с Беларусью истории, попыткой вглядеться в глубь веков, - заявил, открывая мероприятие, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверил, что в России помнят: «территория современной Беларуси, в те годы часть Российской империи, одной из первых подверглась оккупации со стороны французской армии. Белорусское крестьянство ответило на агрессию масштабным партизанским движением. Огромный размах приобрело народно-освободительное движение в Минской, Витебской, Могилевской и других губерниях. Тысячи выходцев из белорусских земель храбро сражались и в рядах кадровой русской армии». Об этом и повествует книга.

Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда» Владимир Мамонтов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Презентация не оказалась очередным официозом, постоянно преподнося какие-то сюрпризы. Многие, наверное, только здесь впервые узнали, что великий русский поэт Михаил Лермонтов, который, конечно, не мог принимать участие в войне 1812 года, поскольку родился несколько позже, служил в Гродненском гусарском полку. А, значит, тоже немного белорус. Или, что предок руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского бился при Бородине. Но каждый, уходя с презентации, уносил с собой частичку великой истории, которую теперь, надееемся, не забудет.

Не зря, подводя итоги презентации, Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда» Владимир Мамонтов отметил , что «характер белорусский и русский, он в такие сложные моменты и проявляется».