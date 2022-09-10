Брэд Питт не собирался жениться на Джоли, но она устроила ему ловушку

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелину Джоли и Брэда Питта называли самой красивой парой Голливуда. Роман между ними вспыхнул в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт в то время был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Брэд не хотел разводится, он считал роман с Анджелиной просто интрижкой. Но Энистон узнала о его изменах и подала на развод. Как стало известно сейчас, руку к этому приложила Анджелина. Она сделала все, чтобы увести любовника из семьи.

Еще на съемочной площадке между Джоли и Питтом мелькали искры. А когда фильм вышел на экраны, зрители поразились, насколько органично главные герои сыграли страсть. Таблоиды писали, что между Джоли и Питтом уже давно возникла интрижка, но никаких доказательств этим словам не было. Как вдруг неожиданно журнал «Us Weekly» опубликовал снимки, сделанные папарацци в Кении. На них Джоли и Питт романтично гуляют на берегу океана. Эти кадры подтвердили то, что Анджелина и Брэд – не просто коллеги по работе. Оказывается, «случайную фотосессию» организовала сама Анджелина. Об этом рассказал Ян Веннер, соучредитель журнала «Rolling Stone» и владелец «Us Weekly». На следующей неделе выходят его мемуары под названием «Like a Rolling Stone», куда вошли откровения о некоторых звездах, в том числе об известной голливудской паре.

«Cлучайную фотосессию» организовала сама Анджелина. Фото: соцсети.

По словам Веннера, папарацци давно охотились за Джоли и Питтом, но те всегда были очень осторожны. Никаких доказательств их романа не было. И вдруг фотограф «Us Weekly» получает точную информацию о курорте в Кении, где отдыхают Джоли и Питт, а также маршрут и время их ежедневных прогулок по побережью.

- Мы сделали фото, мы получили доказательства — и вот у нас мировая сенсация, дебют Бранджелины. Информатором была Анджелина, - утверждает Ян Веннер в своей книге.

Папарации запечатлели, как Питт играет с маленьким сыном Анджелины Мэддоксом. Журнал с этим снимком на обложке вышел в мае 2005 года. В октябре 2005 года Дженнифер Эннистон окончательно оформила развод с мужем. А в январе 2006 года Джоли объявила прессе, что ждет ребенка от Питта. При этом Анджелина всегда отрицала, что стала причиной расставания Брэда с женой.

Роман между актерами вспыхнул в 2004 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя восемь лет Питт и Джоли поженились. А осенью 2016 года объявили о расставании. Актриса подала на развод после ссоры в частном самолете. Анджелина обвинила мужа в алкоголизме и рукоприкладстве. Звездная пара до сих пор делит в суде опеку над детьми.