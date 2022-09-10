Мария Кожевникова объяснила, почему так и не поставила с мужем штамп в паспорте

Мария Кожевникова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Кожевникова – мама троих прекрасных детей: ее сыну Ивану 7 лет, Максиму – 6, Василию – 4 года. У 37-летней актрисы есть любящий муж - бизнесмен Евгений Васильев. Пара прожила вместе уже 10 лет, но официально так и не оформила свои отношения. Мария и Евгений обвенчались, но ставить штамп в паспорте не стали. В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» актриса объяснила, почему они с мужем так и не поженились.

По словам Марии, она следует русским православным традициям.

- У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности, - сообщила артистка.

Кожевникова подчеркнула, что регистрация в загсе и пышные свадьбы не являются гарантией крепкого союза и не берегут семью от развода. «Это как душа желает», - уверена актриса.

Кожевникова подчеркнула, что регистрация в загсе и пышные свадьбы не являются гарантией крепкого союза и не берегут семью от развода. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ранее Кожевникова рассказала, что уже три года борется с затяжной депрессией. Актриса прославилась ролью Аллочки из сериала «Универ». В 2011 году она неожиданно решила круто изменить свою жизнь и баллотировалась в Госдуму. Дочь двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Александра Кожевникова стала членом комитета по культуре. В Госдуме она проработала с 2011 по 2016 годы. Уйдя из политики, Мария на время выпала из профессии – она перестала сниматься и не появлялась на светских мероприятиях. Лишь несколько лет спустя актриса откровенно рассказала, почему решила уйти из Госдумы.

- Я бы сказала так, человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо - с волками жить - по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии... Только вылезла, а точнее вылезаю, - призналась Мария.

В депрессию звезда сериала «Универ» впала после рождения третьего ребенка. Кожевникова рассказывала, что ей вообще ничего не хотелось, она перестала выходить в свет, общаться с друзьями. Почти все время артистка проводила дома. Мария не понимала, что с ней творится, и решила обратиться за помощью к специалистам.

- Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было - ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу, и к психосоматике обращалась, - призналась Мария

Актриса обследовалась у лучших специалистов, но и они не могли поставить ей точный диагноз. Мария говорит, что в борьбе с этим состоянием ей очень помог муж.

- Прошло только полгода, как я стала куда-то выходить и ездить. Супруг говорит: «Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное», - заключила Кожевникова.