В канадских ресторанах появилась доплата за инфляцию

Рестораторы оправдываются, говоря о том, что введение подобной комиссии – мера вынужденная и, возможно, временная Фото: EAST NEWS

Посетители ресторанов в Канаде обратили внимание на необычную строчку в счетах – теперь помимо блюд, их стоимости и суммы указывается «комиссия за инфляцию», составляющую примерно 3%.

Рестораторы оправдываются, говоря о том, что введение подобной комиссии – мера вынужденная и, возможно, временная. В противном случае им придется поднимать цены на готовые блюда, а это может отпугнуть посетителей и сократить и без того далеко не рекордные доходы заведений.

Дело в том, что инфляция может быть временной, а перепечатывать наше меню очень дорого. Так что эта небольшая доплата помогает сэкономить, как и наши деньги, так и клиентов.

Согласно статистике, годовая инфляция в Канаде по итогам июля текущего года составила 7,6%, на 0,1% замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем. В июне рост цен достиг уровня, которого канадцы не помнят с 1983 года.

Несмотря на победные реляции правительства, гласящие, что властям удалось обуздать неконтролируемый рост цен, простые граждане утверждают, что по их ощущениям с начала года основные товары и услуги подорожали как минимум на 10%. И это если не брать в расчет топливо, которое с января выросло в цене примерно в полтора раза.