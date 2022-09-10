Кто на что горазд: Американец зарабатывает $180000 в год, сидя в туалете

Стать поставщиком микробов сможет далеко не каждый. Но вот попробовать – никто не запретит Фото: Shutterstock

Американский блогер рассказал о доступном способе заработка для тех кто не может свести концы с концами: оказывается в США есть компания, покупающая человеческие экскременты.

Цена одной «порции» составляет $500, а это значит, что в год на такой нехитрой процедуре можно поднять солидные $180000.

Покупками занимается компания Human Microbes, на сайте которой красуется слоган «Да! Нам нужна твоя какашка!».

А если говорить серьезно, то эта медицинская фирма занимается изучением кишечной микрофлоры и помощью людям с хроническими заболеваниями.

– Большой проблемой является то, что подавляющее большинство людей в современном обществе имеют слабое здоровье и поврежденный микробиом кишечника. Наша цель – найти менее 0,1% людей, которые достаточно здоровы, чтобы быть высококачественными донорами, – утверждают в Human Microbes.

Так что стать поставщиком микробов сможет далеко не каждый. Но вот попробовать – никто не запретит.

Для того чтобы влиться в ряды доноров кишечной микрофлоры нужно написать заявление, пройти собеседование и ряд клинических анализов.