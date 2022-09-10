Киев уже начал лопаться от чувства собственной исключительности

Михаил Подоляк прогрессирует. Последним его заявлением стало обещание демилитаризовать Северную Корею Фото: EAST NEWS

Не раз доводилось слышать, что нынешняя Украина - это наглядная иллюстрация учебника "Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров". Но очень похоже, что этот учебник в Киеве не читали, а именно что писали. Причем, коллективно.

Вот, например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Неуклонно прогрессирует. Последним его заявлением стало обещание демилитаризовать Северную Корею после того, как Украина демилитаризует Россию. И грозится, что нынешняя Россия получит в Незалежной "такой урок", что единственным заветом передаст следующим поколениям "никогда не смотреть в сторону Украины".

Не менее масштабен в своих высказываниях нынешний премьер-министр украинского правительства Денис Шмыгаль. Вернувшись из поездки в ФРГ после безрезультатных переговоров о наращивании поставок вооружений с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Шмыгаль не стал скрывать обиды. И высказался в духе супруги Зеленского Олены, что, оказывается, в Европе полным-полно тех, для кого собственное благосостояние и толщина кошелька важнее поддержки Украины.

Впрочем, мысль Шмыгаля тут же творчески развил известный по выступлениям на федеральных российских телеканалах украинский политолог Вадим Карасев (помните, такой весь в бородавках и постоянно хвастающийся своей несуразной одеждой?). Как заявил этот "светоч разума", Киеву пора подумать, а насколько Украине нужно вступать в стремительно нищающий Евросоюз.

- Если Германия посыплется, кризис промышленный будет, то, во-первых, трудно будет перевооружиться, они сейчас поставили амбициозные задачи военного перевооружения в сторону направления милитаризма от пацифизма. А во-вторых, за ними держится всё, за ними в хвостах, в разных охвостьях, проявлениях, ответвлениях держатся все экономики Центральной, Восточной Европы, - заявил он, совершенно четко нарисовав перспективу немецкой экономики в отсутствие дешевых энергетических и прочих ресурсов, и задался вопросом. - А в каком мы тут хвосте будем? Или вообще нам не надо быть в хвосте ЕС? Может быть – не очень-то, учитывая, что ЕС уже не будет иметь те стандарты, которые он имел? Без этого энергетического и мирного дивиденда.

То есть Украина сейчас полностью зависит от подачек и помощи, и в финансовом, и в военном отношениях, будет ли зарплата у военных, учителей, врачей и у представителей других профессий, полностью зависит от того, даст ли Евросоюз денег. Но в Киеве уже начинают воротить нос, брезговать и упрекать ЕС в нищете, уровень которой для Незалежной – недостижимая мечта в квадрате или даже в кубе.

И это в условиях, когда министр обороны Украины Алексей Резников отсылает срочный запрос в НАТО с просьбой предоставить 200 тысяч комплектов зимнего обмундирования. А США, Канада, Швеция и Финляндия в ответ смогли подтвердить готовность покрыть только 50% спроса. Ну не раздевать же им на зиму собственных солдат, в конце-то концов.

Тут же подвизается и небезызвестный Алексей "Люся" Арестович, который поразил очередным "историческим открытием". Дескать, Сталин, чтобы "завоевать Украину, создал 4 Украинских фронта численностью 2,5 млн человек. Сейчас у РФ людей меньше". Россия ввела на Украину всего-то 170 тысяч военных, а потому у нее ничего не получится.

Да. Все они сейчас вдохновлены первоначальными "победами" ВСУ на направлениях Балаклея-Изюм-Купянск. Но, мало того, что там ничего еще не закончилось, они как-то сразу умудрились забыть, что за полгода этими ста семьюдесятью тысячами Россия освободила территорию, равную двум Австриям в противостоянии с противником, имеющим трех-четырехкратное преимущество.

Впрочем, само сравнение Арестовича с тем, что Сталин якобы "завоевывал" Украину, а не освобождал от немецко-фашистских оккупантов, уже многое говорит и о самом Арестовиче, и о характере нынешнего украинского режима Зеленского.

Впрочем, тут все можно списать на то, что это выступления и заявления конкретных лиц, пусть и представителей власти, облеченных высокими полномочиями.

Но вот вам заявление целого ведомства, которое отвечает за политику Украины на международной арене. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от Германии и Чехии прекратить "антиукраинские акции" в Европе. Так он назвал митинги протеста, прошедшие несколько дней назад в Праге, Кельне и ряде немецких, и не только немецких городов. Участники которых требовали от своих властей прекратить накачивать Украину вооружениями и выйти на прямые переговоры с Москвой.

- Проводить такие митинги под триколорами в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели никакого отношения к свободе слова и реальным настроениям в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских действий оправдать борьбу России против Украины и неуважение чести и достоинства украинцы, которые ценой своей жизни защищают свободу в Европе.

Киев не просто посягнул на свободу слова и собраний, что делает в своей стране уже достаточно давно, оставив в публичной плоскости место лишь для правильного своего времени. Он теперь требует от других стран ограничить эти права для граждан этих государств. И ему плевать, что флаги многих государств Евросоюза являются такими же триколорами, только в других цветах. У Италии, например, красный-белый-зеленый, у ФРГ и Бельгии красный-желтый-черный, а у той же Франции флаг полностью повторяет российский триколор по цветам, только полосы расположены вертикально, а не горизонтально. Да и у Чехии государственный флаг в тех же цветах, что и у России, только геометрия флага иная.

В Европе от такой наглости просто разинули рты. И, наверное, ждут, когда Киев потребует отказаться от государственных флагов в цветах триколоров, чтобы они ничем не напоминали о России.

Оторопели от наглости, но - скушали и проглотили. Чем вселили в Киев еще больше уверенности в своей исключительности. А это значит, что на Украине начнут еще больше управлять Вселенной, не привлекая внимание санитаров. Которых, как всегда в таких случаях, в нужном месте в нужное время просто нет.