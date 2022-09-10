Волна и ветер – все в равных условиях, но побеждают лучшие

Такое событие в мире гребного спорта нельзя было пропустить. Фото: Андрей Михайлов

Впервые Владивосток в рамках ВЭФ стал площадкой для проведения соревнований такого уровня. Местом проведения Международной регаты стала бухта Новик у берегов Русского острова. Новик неслучайно был выбран для соревнований, по сути это – естественный 12-километровый гребной канал, защищенный со всех сторон сопками. Закрытая от всех ветров, бухта Новик давно обрела популярность среди гребцов на каяках, лодках-«драконах» и SUP-бордах. Здесь же расположен спортивный центр, в котором создана удобная инфраструктура для занятий водными видами спорта.

Бухта Новик является одним из самых популярных мест отдыха приморцев в любой сезон. В день проведения регаты здесь тоже было многолюдно. Организаторы подготовили для всех участников и гостей регаты настоящий спортивный праздник.

Президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Фото: Андрей Михайлов

Об этом и сказал в приветственном слове во время торжественного открытия регаты президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин:

- Такое событие в мире гребного спорта нельзя было пропустить. От всей души поздравляю с этим замечательным спортивным праздником! Праздником гребного спорта - академической гребли. На дорожках водной глади мы увидим лучших спортсменов РФ, КНР, республики Белорусь и Узбекистана.

Команда из Узбекистана. Победители восьмерок. Фото: Андрей Михайлов

И все, кому в этот день посчастливилось оказаться на берегу бухты Новик убедились в этом сами. В программу Международной Владивостокской регаты были включены заезды на дистанциях 500 и 800 метров среди мужчин и женщин. Первый старт состоялся на дистанции 800 метров, и он проходил довольно сложно.

Владивосток встретил участников Международной регаты отличной погодой и сложной водой. Комментируя заезды, известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который сам профессионально занимался академической греблей, отметил, что:

- Очень серьезная волна сегодня, но уже болтаночка поменьше, и есть шанс, что мы увидим полную программу соревнования.

Анна Пракатень. Фото: Андрей Михайлов

Российским спортсменам предстояло сразиться за победу с представителями Белоруссии, Узбекистана, а также с командой из Китая. На старт в бухте Новик вышла призер Олимпийских игр в Токио Анна Пракатень и другие титулованные гребцы. Забегая вперед, скажем, что и в одиночных заездах Международной Владивостокской регаты Анна стала лучшей:

- Я считаю, что здесь хорошие условия. Можно сделать обычную греблю, прибрежную. Тут такая акватория, что только выходить и грести. В целом здесь очень красиво, такая природа вокруг. Я считаю, что здесь нужно проводить больше соревнований, приглашать наших друзей со всех ближних стран. Мне кажется, в этот раз и китайцам очень понравилось. В принципе здесь подготовка не хуже, чем в Японии.

Жан Кузнецов. Фото: Андрей Михайлов

Министр спорта Приморья Жан Кузнецов подчеркнул, что проведение всероссийских и международных соревнований на территории края имеет большое значение:

- Владивосток и Приморский край находятся на такой развязке, являются форпостом России на Дальнем Востоке, и поэтому очень важно, чтобы у нас здесь проводились спортивные и культурные мероприятия. И сегодня это происходит. Мы готовились давно к этому мероприятию. Не повезло немного с погодой, поднялся, честно говоря, штормовой ветер, но спортсмены в любых условиях должны показывать спортивный результат. Хочу отметить, что Приморский край привлекателен и в спортивном, и в туристическом направлении, а Владивостокская международная регата не только даст определенный импульс развитию и популяризации академической гребли и водных видов спорта в целом, но и будет способствовать созданию имиджа Приморья как спортивного и туристического центра Дальнего Востока России.

Без сомнений, главным событием этого дня в Приморье стала Международная регата по академической гребле. Для участия в регате в гостеприимный Владивосток прибыли более 70 гребцов из других стран, которые вместе с российскими спортсменами вышли на старт соревнований и боролись за победу.

Сардор Тулкинхужаев. Фото: Андрей Михайлов

Перед стартом финальных заездов на вопросы корреспондента «Комсомольской правды» о том, что больше всего нравится в этом виде спорта и что делает команду эффективной, ответил участник регаты гребец команды Узбекистана Сардор Тулкинхужаев:

- Нравятся эмоции и желание грести. Можно много перечислять хороших сторон в нашем виде спорта. Сегодня очень сложные условия. На волне сложно собраться с мыслями, такая вода постоянно сбивает спортсменов, но главное – стремление к победе и командный дух. Мы – просто дружная команда из Узбекистана, а эффективной ее делает сплоченность и опыт.

Самым зрелищным по борьбе и накалу страстей оказался финальный заезд мужских восьмерок, где победу одержала действительно дружная и сплоченная команда из Узбекистана. Вторыми к финишу пришли Белорусы, Россияне заняли третью ступень пьедестала.

А вот для российской женской четверки вода бухты Новик оказалась счастливой и принесла нашим девчонкам победу. Елена Данилюк, Анастасия Любич, Яна Меренкова и Татьяна Усцелемова из России показали лучшее время.

Команда из России. Победители четверок. Фото: Андрей Михайлов

Перед церемонией награждения корреспондент «Комсомольской правды» спросил золотых призерок регаты, сложно ли им далась эта победа:

- Были и посложнее победы, эта, можно сказать, далась легко. Действительно, с погодой не очень повезло, но мы работали очень слаженно и получилось справиться. Перед гонками проделана тяжелая работа, и уже во время гонки понимаешь, что выбора нет, реализуешься, показываешь результат. Наша команда образовалась из сильнейших одиночниц России, мы уже второй год идем вместе, плечом к плечу и доказываем, что мы – сильнейшие спортсменки России.

Второе место в женских четверках заняли представительницы Узбекистана. По итогам Международной Владивостокской регаты в копилке наград сборной Узбекистана две золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. У Китая – одно золото. Россияне стали обладателями двух золотых, двух серебряных и одной бронзовой медалей.

Участники Международной Владивостокской регаты еще раз доказали, что в академической гребле важна синхронность действий и движение к цели. Такие ценности есть и у компании титульного спонсора регаты – компании «Норникель». И спортсмены, и болельщики, и гости отметили высочайший уровень в проведении регаты, организаторы которой – Федерация гребного спорта России, Министерство спорта Российской Федерации и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Титульный спонсор – ПАО «ГМК «Норильский никель».

Своими впечатлениями от регаты поделился заместитель директора департамента федеральных и региональных программ компании «Норникель» Алексей Пинчук:

- Прекрасное место, замечательная природа, отличный праздник, лучшие спортивные результаты. Компания имеет большой опыт в проведении спортивных мероприятий, в поддержке спортивных организаций. Для нас спорт – это корпоративная политика. Здесь правильный лозунг «Команда побеждает!», потому что именно команда «Норникеля» побеждает вместе с нашими коллегами, партнерами, друзьями. Миссия компании: производить металлы для России и всего мира с точки зрения экологичности, а гребля – самый экологичный спорт. Запустили мы эту гребную лодку на ВЭФ, и надеемся, что к нам присоединятся и наши партнеры. Как гребцы после заезда несут лодку все вместе, так и мы хотели бы, чтобы к нам присоединялись партнеры из других компаний и вместе с нами уже несли эту лодку.

Алексей Пинчук. Фото: Андрей Михайлов

Международная Владивостокская регата – это не просто соревнования, а еще и большой спортивный фестиваль, главная идея которого – объединить любителей спорта и всех, кто хочет сделать его частью своей жизни. Для компании «Норильский никель» создание возможностей для развития профессионального и массового спорта было и остается приоритетом «Норникель» ежегодно инвестируют миллиарды рублей в это направление, в том числе, в формирование качественной и новой спортивной инфраструктуры в регионах России.

Напомним, Владивосток впервые встречал соревнования такого уровня и масштаба. Звездный состав участников подарил болельщикам зрелищные заезды, показал высочайший уровень мастерства в непредсказуемой борьбе.