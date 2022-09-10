Киев "наехал" на учебник для венгерских школьников

В венгерском учебнике говорилось, что на Украине расположен лишь один горный массив – это Карпаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На минувшей неделе многим показалась смешной новость о том, что Украина потребовала от Венгрии отредактировать учебник географии для 8-х классов, который категорически не понравился Киеву сразу по нескольким позициям. Но на самом деле эта новость не смешная, а поучите6льная. Конечно, если избавиться от украинской свидомой шелухи, превращающей любое действие в непотребство, а вот рациональное зерно оставить.

Во-первых, в нем говорилось, что на Украине расположен лишь один горный массив – это Карпаты. А как же Крым- грозно вопросил Киев. К тому же, как написано в учебнике, у подножия Карпат традиционно жили венгры, и там до сих пор находятся исторически венгерские города –Унгвар (Ужгород), Хуст, Мункач (Мукаачево). В чем на Украине моментально узрели будущие территориальные претензии к Незалежной со стороны Будапешта.

Во-вторых, в учебнике написано, что Украина долгие годы получала российские энергоресурсы по гораздо более низким ценам, чем другие покупатели.

В-третьих, на Украине, как отмечено в учебном пособии, сейчас идет гражданская война, а на одной из страниц размещена иллюстрация, на которой изображено, как Украину пытаются разорвать русский медведь и двое мужчин в одежде с символикой ЕС и США. При этом ученикам задают вопрос, как они думают, кому Украина должна принадлежать. То есть никакой самостийности, незалежности и борьбы с российской агрессией за свободу и демократию.

И, наконец, ученикам венгерских школ в этом обязательном для школьников пособии объясняют, что жить на Украине плохо, а особенно – венграм: "Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на едва ли не самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация на Украине не благоприятна для венгров, к тому же Закарпатье является одним из самых отсталых районов".

Украина официально, на уровне МИД страны, потребовала отредактировать учебник, убрав из него все указанное, а самостийная общественность возжелала, чтобы венгры убрали из учебника и сведения, которые касаются Росси, рисуя ее в положительном или даже нейтральном свете. Например, что в России самое глубокое озеро Байкал с наибольшими запасами пресной воды, или что Москва (о ужас!) – самый густонаселенный мегаполис Европы.

Правда, все эти вопли вряд ли достигнут цели. У венгров уже сложилось достаточно специфическое представление о Незалежной. И Киев, честно говоря, вызывает у Будапешта, скорее, отрицательную, чем положительную реакцию.

Но нам в России в этом отношении есть чему у Киева поучиться. Например, его категорической позиции и отказу от любых компромиссов с теми, кого он считает врагами. Даже с личностями мирового масштаба в сфере культуры, если вспомнить о Пушкине, Толстом, Булгакове и сотнях других имен.

А у нас "испуганные недопатриоты", выступавшие и выступающие против государства завтра вернутся и снова зазвездят на телеэкранах и театральных подмостках. А у нас любого либерала, который притворно признает свою неправоту, зацелуют с ног до головы или, наоборот, с головы до ног, приняв его в лоно Отечества и выписывая ему очередные чеки с многими нулями на антипатриотические и антироссийские постановки и экранизации. Дапкунайте, Быковы, Хаматовы, Панины и иже с ними – все в гости к нам? Страна богатая. А этим нужен уход и содержание, чтобы они расцвели. Они уже анонсируют свои "антивоенные" мероприятия.

Да что там будущее, они уже здесь – анонсируют концерты и спектакли, начинают снимать тошнотворное кино для международных кинофестивалей. Они уже стараются сделать здесь все, чтобы влезть в головы ученикам российских школ.

Нашумела история про то, как организованный командой Навального "Альянс учителей" выступил с протестом и требованием исключения из тематики патриотических уроков в школах "Разговоры о важном" методических рекомендаций и материалов по темам, связанным с проводимой Россией специальной военной операцией и ситуацией в Донбассе. Напомним, об исключении этой темы из методических рекомендаций по их инициативе сообщил тот самый "Альянс учителей", чьи руководители сейчас скрываются за границей, то самый, что сообщил Украине, а, значит, и ее спецслужбам, личные данные российских учителей, которые отправились в ЛДНР и на освобожденные территории Украины учить детей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн после публикации такой информации связался с Министром просвещения Сергеем Кравцовым, и сообщил, получив ответ от него, что эта информация – фейк. Но что именно в ней фейк, так и осталось неясным. Что исключили по требованию "Альянса врачей"? Что просто исключили? Или еще что? было редактирование материалов по этой теме или нет?

Но самое главное здесь – это то, что такая ситуация никого не удивила.

А на Украине собирают общество и народ в единый кулак. Да, неистовым враньем, ненавистью, всем, что побуждает самые низменные инстинкты и желания, но собрали воедино. Никаких компромиссов, уступок, минутной слабости в приступе гуманизма.

И эти способность и умение украинской власти мобилизовать население, пусть там, во многом, это происходит и из-под палки, и многие молчат, чтобы не попасть в маховик репрессий (но ведь молчат, а не выступают с антивоенными заявлениями-!) – пожалуй, единственное, что можно взять у них на вооружение нам.

При этом, конечно, не стоит уподобляться им и утверждать, что самая полноводная и длинная река в мире – это не Амазонка, а, например, российская Лена.