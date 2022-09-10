В Великобритании прояснили статус жены короля

Камилла Паркер-Боулз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторая жена ставшего королем Великобритании Карла III Камилла Паркер-Боулз (урожденная Шанд) стала королевой-консортом и получила титул Ее Величества.

Некоторую неразбериху, связанную с ее статусом, прояснили в Великобритании, поскольку королевский двор в разное время менял свою позицию по этому вопросу.

Часть своеобразной вины лежит и на самой Камилле, которая после вступления в брак с наследником престола получила титулы принцессы Уэльской и герцогини Корнуолльской, но предпочла использовать лишь второй из них, поскольку не хотела, чтобы ее ассоциировали с первой женой Чарльза, принцессой Дианой.

Супруги британских монархов вообще не имеют никакого конституционного статуса и носят титул королей или королев-консортов.

Однако, после того, как Камилла в 2015 году официально вошла в королевскую семью, двор выпустил специальное заявление, в котором было сказано, что после восшествия ее мужа на престол она станет принцессой-консортом, хотя никакого исторического или иного прецедента тому не было. Тремя годами позже это заявление исчезло с официального сайта Виндзоров, но в 2020 году появилось там вновь.

Точку в неразберихе поставила сама Елизавета II: в своем послании по случаю Платинового юбилея нахождения на троне она отдельно озвучила свое желание видеть Камиллу именно в качестве королевы-консорта после того, как Чарльз взойдет на престол. И в официальном сообщении Букингемского дворца о смерти Елизаветы II герцогиня Корнуолльская была указана как королева-консорт.

Приставку «консорт» в Британии по отношению к супругам монархов обычно не произносят. А этикет обязывает обращаться к ним, как к королям. Таким образом, к королеве Камилле нужно обращаться, используя «Ваше Величество», далее в разговоре можно использовать обращение «мэм».