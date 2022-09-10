Почему дочь Глюкозы просит называть ее мужским именем Рэй

Глюкоза с дочерью на кинопремьере. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Дочь певицы Глюкозы теперь мужик. 15-летняя Лида Чистякова просит называть ее именем Рэй". Такие сообщения, вихрем пролетевшие по Телеграм-каналам, заставили доверчивую публику сочувствовать знаменитой матери: мол, западная напасть под названием "небинарность" теперь докатилась до наших деток. Девочки нынче стремятся быть мальчиками, мальчики - носить платья и длинные волосы: что творится, мама дорогая!

Однако, дочери артистки хватило одного выхода в свет, чтобы разом опровергнуть досужие домыслы. Когда на премьере комедии "Ирония судьбы в Голливуде" Лида-Рэй появилась на красной дорожке в женственном платье, перчатках и на каблуках, гостям показа стало очевидно: маскулинностью здесь и не пахнет. Тем более, что у дочки Глюкозы, как выяснилось, есть парень. В том же Телеграме в таких случаях пишут: "Выдыхаем, девочки".

- Я впервые вышла на каблуках - оказывается, это больно! - призналась Лида-Рэй сайту kp.ru. - В обычной жизни я одеваюсь скромно, в школе у меня нет цели красоваться, выделяться или кого-то соблазнять. Все уже привыкли, что я дочь Глюкозы, никто не показывает пальцем, не шепчется о блате. Я сменила три школы, и уже знаю, что процесс привыкания ко мне занимает две-три недели максимум. Сейчас меня знает вся школа.

Лида-Рэй с младшей сестрой Верой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот как ее называть - Лида или все-таки Рэй, девушке непринципиально.

- Рэй - это не мужское имя, а псевдоним. Это творческая часть меня. Полное имя - Рэйвэн, по-английски это значит "ворон", - рассказала дочь Глюкозы. - Почему так? На самом деле, всё просто. Я прочитала прекрасную поэму Эдгара Алана По и так влюбилась в это произведение, что теперь я хочу быть Рэйвэн.

Кстати, под этим же псевдонимом Лида Чистякова записывает треки. Да, дочь Глюкозы поет и вслед за мамой рвется на сцену.

- Да, я вижу себя в шоу-бизнесе,- без ложной скромности заявила Лида. - Хочу добиться успеха, хочу, чтобы мои песни помогали людям находить верные решения, исправлять сложные ситуации. И, конечно, шоу-бизнеса я не боюсь. Я в этом расту с детства, для меня Филипп Киркоров в гостях - это, можно сказать, обычный выходной. И я не отношусь к артистам как к известным персонам. Это уважаемые люди, друзья моих родителей.