«Единая Россия» вывела волонтеров из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска к границе с Белгородской областью

Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Харькова. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Харькова. Не исключено, что они попытаются повторить опыт Бучи, где после отступления российских войск сочувствующие нам местные жители были убиты и выданы за «жертв русской агрессии». Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска партия вывела волонтеров на границу с Белгородской областью. Сюда прибывают беженцы, массово выезжающие из Харьковской области. На границу прибыло более 400 автомобилей.

«Наши добровольцы помогают с питанием, регистрацией, размещением. Помогаем и с заправкой машин, чтобы люди могли поехать дальше – к родственникам или в ПВРы в других наших регионах. Здесь, на границе с Белгородской областью, уже работает 30 наших добровольцев. Усиливаем отряд ребятами из «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской роты» из других регионов», – сообщил политик.