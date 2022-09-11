Динару предстоит родиться повторно

Фото: из личного архива

Динар – полуребенок-полуангел, потому что не до конца родился. Он пришел в жизнь как бы только наполовину, частично оставшись в темном, беззвучном мире неподвижности и одиночества. Ведь с рождения мальчик слеп, глух, нем и не способен нормально двигаться.

Почему - непонятно, но за два месяца до срока идеальная по всем показателям беременность внезапно прервалась. Новорожденный не дышал, и его сразу же определили в реанимацию под аппарат ИВЛ. Несчастной маме осталось только смотреть на него сквозь стекло, сцеживать молоко и каждое утро гадать, мама она еще или уже нет.

- Каждый день ждать известия о смерти сына очень страшно, – вспоминает несчастная женщина. – Но это было только начало. Врачи предупреждали, что будут последствия. Но я и подумать не могла, как больно, когда твой сын вроде и рядом, а вроде и за глухой стеной. Ему там страшно – в том мире, но он не видит тебя и не слышит твоих утешений.

После выписки из роддома родители постепенно узнали, из чего состоит та самая «глухая стена», отгораживающая от них Динара - атрофия зрительного нерва, глухота на оба уха, спастика и тетрапарез. Единственной ниточкой, которая могла соединить заплутавшего между мирами мальчика и его родителей, могли стать звуки. Ведь это возможность общения, шанс избавить ребенка от одиночества. Поэтому операцию по установке кохлеарного импланта ждали с нетерпением. Но когда она состоялась, увы, ситуация почти не изменилась.

Фото: из личного архива

- Данар слышит звуки, но не умеет ими пользоваться, не понимает речь и не может говорить, – объясняют доктора. - Ведь слышать недостаточно, важно научиться распознавать, а эта наука глухим от рождения людям дается с огромным трудом. Для того, чтобы ее постичь, им необходима реабилитация, которая, увы, не входит в квоту, предоставляемую бюджетом.

Специалистов, которые могли бы научить Динара говорить, в России очень мало и стоят их услуги очень дорого! Три недели интенсивных занятий стоят 216 тысяч рублей. Первый курс необходимо пройти уже этой осенью. Родители до последнего старались скопить, выкроить, отложить. Но уход за больным ребенком съедает весь семейный бюджет. Семья умоляет о помощи. Пожалуйста, помогите Динару понять, что звуки, которые издает мама, означают «я люблю тебя», ведь это придаст ему сил, чтобы начать развиваться как нормальный человек и, значит, родиться повторно, теперь уже не «наполовину», а до конца!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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