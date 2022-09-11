Виктория Боня собирается покорить гору высотой 8 тысяч метров в Гималаях

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня объявила, что собирается покорить Гималаи. Звезда «Дома-2» намерена подняться на гору Манаслу высотой более 8100 метров. Телеведущая сообщила, что более пяти лет мечтала об этом походе. Боня тщательно подготовилась к восхождению: она посмотрела множество документальных фильмов и изучила место, куда собирается отправиться. Виктория также прошла курс специальных тренировок. Несмотря на то, что у нее нет альпинистского опыта, телеведущая уверена, что у нее все получится.

«Иду, чтобы понять, кто я, что я, как я справляюсь со своими страхами», - сообщила Боня в интервью «СтарХиту».

Недавняя трагедия на Ключевской сопке, унесшая жизни девяти человек, не заставила Викторию изменить свое решение. Она считает, что не нужно настраиваться на негатив перед восхождением, ведь люди где-то гибнут каждый день.

«Я знаю, что это опасно, но это мой рост, к которому я готова», - говорит телеведущая.

Виктория уже покоряла горы - правда, пока только своим купальником. Фото: соцсети.

Месяц назад Виктория спровоцировала скандал, опубликовав в соцсетях видеоролик, снятый в больнице. На видео Боня, едва живая и очень заторможенная, лежит под капельницей. Чуть позже она вновь вышла на связь и сообщила, что уже чувствует себя лучше.

- Со мной все ок! Просто приходится капаться на ежедневной основе. Как справлюсь, обязательно расскажу, как с этим бороться, - пообещала Боня.

Телеведущая Ксения Собчак, в прошлом не раз шутившая по поводу увлечения своей экс-коллеги по «Дому-2» галлюциногенными кактусами, не преминула вновь уколоть подругу. Ксения опубликовала в Telegram скрин публикации СМИ о госпитализации Бони после употребления кактуса, и спросила у подписчиков: «А как проходят ваши выходные?».

В ответ Боня возмутилась и сообщила, что проходит курс капельниц, поскольку готовится к восхождению на гору высотой 8100 метров. А капельницы – это, мол, отличная профилактика против горной болезни. Кроме капельниц Боня прошла и через другие медицинские процедуры. Чтобы при восхождении у нее не начались проблемы с дыханием, Виктория бегала в кислородной маске, проводила специальные тренировки для ног и сдавала анализы, чтобы проверить, позволяет ли ей здоровье совершить восхождение.

Гора Манаслу в Гималаях расположена на севере центральной части Непала. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира. Такое восхождение опасно даже для профессиональных альпинистов. Остается загадкой, как гламурная Вика собирается покорять Гималаи.