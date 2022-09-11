Тарасов решил избавиться от дома, где жил с Бузовой

По словам Тарасова, сейчас все свои средства он вкладывает в развитие своего нового детища

Ради своего нового футбольного проекта «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов решил выставить на продажу элитный дом, в котором проживал когда-то со своей бывшей женой Ольгой Бузовой.

По словам Тарасова, сейчас все свои средства он вкладывает в развитие своего нового детища. И часть денег от продажи дома, в котором он провёл семейную жизнь с Бузовой, футболист отдаст на нужды клуба.

Мол, уже даже нашлись три покупателя. Сейчас Тарасов размышляет, чьё предложение будет для него наиболее финансово выгодным.

Напомним: ранее футболист купил у скандального блогера Моргенштерна* автомобиль за 12 миллионов рублей.

Это авто спортсмен отдал в пользование воспитанникам клуба. А сам почему-то ездит на метро…

Репера Tkillah (партнёра Тарасова по бизнесу) и футболиста в минувшую субботу заметили в метро в компании незнакомки.

Видимо, новая футбольная команда вытягивает из Тарасова все финансовые ресурсы. Говорят, футболист, чтобы раскрутить свой новый проект, взял сейчас в банке большой кредит в 30 миллионов рублей.

* Министерство юстиции включило в список физических лиц-иноагентов рэпера Моргенштерна