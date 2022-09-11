Из окружения в Изюме вышли, оборону по Осколу держим: Что на самом деле происходит на Харьковском направлении спецоперации

Оставлять группировку в Изюме, в таких тяжелейших условиях, было самоубийственно, и российское командование приняло единственное правильное решение Фото: REUTERS

- Я снял со стены своего медпункта флаг России и Знамя Победы, засунул себе за пазуху, так и выходил с ними у сердца из окружения, - рассказал мне знакомый майор медслужбы Анатолий.

Медпункт – это громко сказано. Разбитый деревенский дом в Малой Камышевахе, что к югу от Изюма, носилки посреди комнаты, капельницы, прикрученные к потрескавшемуся потолку. Здесь Анатолий оказывал помощь нашим раненым, державшим тут позиции, круглосуточно обстреливавшиеся артиллерией. Позиции, которые в минувшие выходные российским силам пришлось оставить.

На прошлой неделе противник развернул атаки в Харьковской области, прорвавшись в районе Балаклеи. В отличие от неудачной попытки наступления в Херсонской области, здесь Киев бросил в бой свеже обученные инструкторами НАТО украинские части и иностранных наемников, применив тактику «летучих отрядов». Она позволила противнику, не ввязываясь в бои на узлах обороны в поселках и города, обходить их, перерезая дороги. А населенные пункты оставляли для второго эшелона наступления, в котором шла тяжелая техника.

Атака шла сразу с нескольких направлений. Врагу удалось занять сначала Балаклею, а затем отрезать нашу группировку в городе Изюм от путей снабжения. В это же время противник, не считаясь с потерями и бросая в бой все новые и новые резервы, вышел к Купянску. Вся наша Изюмская группировка, которая последние месяцы вела бои к северу от Славянска, оказалась под угрозой окружения. Собственно, это и было одной из главных целей украинских атак.

Оставлять группировку в Изюме, в таких тяжелейших условиях, было самоубийственно, и российское командование приняло единственное правильное решение – отвести наши подразделения с этих позиций. Прибывающее по земле и воздуху подкрепление, по сути, прикрывало выход, который был организованно завершен. Разгромить нашу Изюмскую группировку противнику не удалось.

Сегодня наша линия обороны стоит по левому берегу реки Оскол, которая проходит в том числе и через город Купянск, разделенный сейчас на две части. Западную заняли украинские войска, восточную – мы. Противник пытается развивать свое наступление и дальше, наводить переправы через Оскол, однако эти попытки пресекаются российскими артиллерией и авиацией. Южнее Оскольского водохранилища войска Украины давят на Красный Лиман и Ямполь, чтобы попытаться обойти новую линию обороны и ударить вглубь Луганской народной республики. Однако здесь натиск противника удается сдерживать, нанося ему огромные потери.

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