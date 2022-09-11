«С нетерпением ждем гостей»: в Москве состоится второй конгресс Ecumene по устойчивому развитию

Фото: Медиагруппа "Комсомольская правда"

28 – 30 сентября в Москве состоится второй конгресс Ecumene по устойчивому развитию, посвященный вопросам ответственного финансирования. Руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы Сергей Рыбаков в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на Восточном экономическом форуме сообщил, что в этом году ключевыми партнерами форума выступят ООН и Российская академия наук. Кстати, сам форум также пройдет на площадке РАН на Ленинском проспекте.

«После Питерского форума мы приехали на Восточный экономический форум. Все те смыслы, которые были заданы изначально в Санкт-Петербурге и сейчас на Дальнем Востоке, потихонечку перетекают в Ecumene. Чтобы зафиналить это все в конце года на Климатической конференции в Египте, где мы от лица Российской Федерации сможем представить программу развития, связанную с «зелеными» финансами и «зеленой» экономикой, - отметил Сергей Рыбаков. - Второй международный форум у нас двигается в правильном направлении».

Изменится и сам форум - станет масштабнее и представительнее: если в прошлом году он прошел за два дня, а участие в нем приняло менее 20 стран, то в этом году обширная программа едва уместилась в три дня, а участие подтвердили 23 страны (до форума еще три недели, поэтому количество участников может увеличиться). Кроме того, год назад эпидемиологическая ситуация была очень сложной. Значительная часть спикеров приняло участие в форуме по видеосвязи. А на этот раз 90% участников готовы посетить Москву лично.

Программа форума весьма обширна.

«Одна из сессий посвящена реализации «зеленой» повестки, как в конкретных странах идет разговор по поводу энергоперехода, как у них рассматриваются вопросы «зеленого», ответственного финансирования. С презентацией выступят эксперты и послы стран на площадке РАН. В первую очередь представители Латинской Америки, Азии, Африки - государств, которые по-прежнему являются партнерами России.

Обязательно пройдет сессия, посвященная климатическим изменениям. На панель об энергетическом переходе приглашены представители крупного бизнеса. Состоится две панели по биологическому разнообразию и природным решениям – с некоммерческими организациями и органами государственной власти. Планируется одна из наиболее интересных панелей, посвященная образованию: восемь ректоров российских вузов представят свое видение того, как они собираются работать с талантливой молодежью, чтобы подготовить их к повестке ответственного развития человечества.

Будут панели, связанные с конкретными регионами. Россия до сих пор является председателем Арктического совета. Мы продолжаем эту «зеленую» повестку в Арктике.

Уникальная тема – «Женщины в финансах». Девушки представят благотворительные проекты, проекты женщин в советах директоров. Будут представлены женщины в энергетики, женщины в финансовом секторе.

«С нетерпением ждем гостей. Это спикеры со всего мира, представляющие органы власти, некоммерческие организации, бизнес – от финансовых компаний до промышленных», - резюмировал Сергей Рыбаков.