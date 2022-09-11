Потребление алкоголя снизилось на 43%: Эксперт объяснил, почему на самом деле в России стали меньше пить

Культура пития в стране растет. Даже невооруженным взглядом видно: за последние 10-15 лет на полках стало больше не водки, но более приличного алкоголя Фото: Мария ЛЕНЦ

«ДОХОД ОТ АЛКОГОЛЯ НИКОГДА НЕ СНИЖАЕТСЯ»

Опять нет повода не выпить! А если точнее, то на воскресенье, 11 сентября таких поводов выпало сразу два.

Во-первых, 11 сентября страна празднует Всероссийский день трезвости. А во-вторых, в честь такой даты министр здравоохранения Михаил Мурашко озвучил отличную новость: потребление алкоголя в России за 13 лет снизилось на 43%. Если в 2008 году среднестатистический россиянин в год выпивал 15,7 литров алкоголя (имеется в виду чистый спирт), то в прошлом году принял на грудь всего 10 литров. Это около 25 бутылок водки (виски, текилы и т. д.) в год, или примерно две поллитровки в месяц на брата и сестру.

Поздравив руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза с праздником, мы попросили его прокомментировать эти цифры. И заодно уточнить: почему за точку отсчета министр взял именно 2008 год?

- В 2008 году начался мировой кризис. Нефть и газ подешевели, доходы от их продажи упали. А доход от алкоголя никогда не снижается, он может только расти. Чтобы брать еще больше больше денег с населения за алкоголь, надо повысить цены. А чтобы повысить цены, надо заявить, что нация спивается. Именно тогда главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что мы - самая пьющая нация в мире (хотя мы никогда не пили больше среднего показателя по Западной Европе). И есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что для борьбы с пьянством надо уменьшить число торговых точек, сократить время продаж алкоголя, повысить ставки акциза и т. д. Что и было сделано, - объясняет Вадим Дробиз.

Получается, именно в 2008 году пьянству официально был объявлен бой. Но почему, если верить официальным цифрам, в этом бою противник уверенно отступает? Вадим Дробиз называет две причины.

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ НАЛИВАЮТ

1. Минимальная цена растет

- С 2010 года ввели минимальные розничные цены на водку. И если в декабре 2009 года водка в магазинах стоила около 50 рублей, то с 2010 года цены поднялись до 89 рублей, - говорит эксперт.

К слову, сегодня минимальная розничная цена поллитровки - 261 рубль.

- После введения минимальной цены официальные показатели продажи водки в магазинах резко сократились, - продолжает Вадим Дробиз. - Но гигантские объемы водки перетекли в нелегальную торговлю.

2. Демографический кризис

- Население России стареет. За счет этого общий объем выпиваемого алкоголя, конечно, сократился. Ведь больше всего спиртного выпивают люди в возрасте 18 - 55 лет, - констатирует Вадим Дробиз.

И все-таки культура пития в стране растет. Даже невооруженным взглядом видно: за последние 10-15 лет на полках стало больше не водки и народного напитка "Три топора", но более приличного алкоголя – текилы, рома, вина, хорошего импортного пива. В стране начали выпускать «культурные» заморские напитки – джин, виски – и цены на них стали доступнее. Так что стало больше возможностей для веселых посиделок за бокалом или кружкой чего-то приятного, а не для угрюмого заливания глаз. А еще в стране растут площади виноградников, на полках становится все больше хорошего российского вина, и даже «Почта России» со следующего года хочет доставлять его на дом.

- Государство снизило цифры потребления алкоголя, и слава богу, - подводит итог Вадим Дрозиз. - Пьяные у нас валяются на улицах? Не валяются. Так что в принципе, все идет нормально.