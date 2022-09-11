Машу Распутину сначала обворовали в Турции, а потом все вернули

Маше Распутиной повезло — документы ей вернули. Фото: социальные сети

В начале сентября певица Маша Распутина попала в неприятную ситуацию на курорте. В Турции во время примерки в магазине одежды у артистки украли сумку – она ее оставила без присмотра. В сумки были не только карты, но и документы. Певица и ее родные переживали – как звезда сможет вернуться домой без документов. В эти выходные Распутина уже дома – певицу видели в Москве.

Отдых Маши Распутиной на турецком курорте подходил к концу, но его омрачило ЧП – в магазине звезда отправилась на примерку, оставив без присмотра сумочку. Сумку Распутиной украли – там была небольшая сумму наличных денег, банковские карты и паспорта звезды. Сама звезда ничего комментировать нам не стала – была сильно расстроена, не хотела огласки. Муж артистки Виктор Захаров сказал нам:

«Ничего особенного не произошло. Украли сумочку…» Тем более, что Распутина сразу заблокировала банковские карты и написала заявление о краже в полицию. А вот из-за документов неприятностей обычно больше всего – билет певицы на ближайший рейс домой пропал. Мария Николаевна обратилась в консульство и написала заявление о краже паспорта – сообщили представители звезды. Распутина беспокоилась, что процесс может затянуться. Однако звезде повезло: воры подкинули сумку Распутиной в тот магазин, где сами ее и умыкнули – забрали наличные, а документы и банковские карты не тронули. Поэтому Маша Распутина смогла вернуться из Турции на родину на первом же удобном для нее рейсе.

Адвокат Тимур Матвеев объяснил, как вернутся с курорта без паспорта. Фото: социальные сети

Как быть тем туристам, кому повезло меньше – как вернуться домой после кражи или потери паспорта на заграничном курорте? Об этом kp.ru рассказал известный адвокат Тимур Матвеев:

«Если паспорт утрачен за границей, то консульство или посольство выдает справку в течении двух дней. Это не новый паспорт – а справка о возвращении, с которой человек может попасть на борт самолета и на территорию РФ. Если требуется дополнительная проверка: возникают какие-то сомнения в отношении гражданства человека, его личности, действительно наличия и утери паспорта российского и заграничного – то в этом случае срок выдачи справки о возвращении может затянуться до 27 дней».