Лолита заявила, что Алла Пугачева никуда не уедет из России: «Она наша!»

Лолита Милявская Фото: Иван МАКЕЕВ

На концерт телеканала «МУЗ-ТВ» на Поклонной горе, организованный совместно с Департаментом культуры города Москвы в честь 875-летия столицы, Лолита приехала на чёрном джипе с именными номерами. Из авто артистка выпорхнула в эффектных джинсах в обтяжку с прозрачными вставками и сразу рванула на сцену: вместе с партнёром по дуэту Костей Лакостой она открывала шоу.

- Он моложе меня на 34 года! И у меня с ним ничего не было, - заявила Милявская прессе после выступления.

- Лолита, как вы покоряли Москву? - поинтересовались репортёры.

- Знаете, Москва никому ничего не должна. И я прекрасно это знала, когда ночевала в подвалах и каких-то вагонах, которые раньше предоставляли под ночлег. Я очень много лет доказывала, что имею право называться москвичкой. Я убираю свой подъезд и не даю там гадить, гоняю соседей с бычками, делаю обработку от тараканов. Я доказала, что я больше москвичка, чем те коренные москвичи, которые надо мной живут с тараканами!

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Часто читаете о себе фейки в прессе?

- Я не читаю, что обо мне пишет пресса. Хотя однажды я даже позвонила в газету и сказала всё, что о них думаю. Мне было лет 40, я была молодая и глупая. А они меня ещё и записали, а потом это выложили. Это была прививка на всю жизнь. А вообще меня одна очень умная женщина научила, что любая сплетня живет не больше недели, а любая победа - не больше пяти минут. Поэтому я ни на что не реагирую.

- На днях Светлана Лобода заявила, что была артистом номер один в России. А кто сейчас тогда номер один?

- Я думаю, как была Пугачева, так и осталась. У меня почему-то такое ощущение, что Алла Борисовна всегда номер один. Поёт она, не поёт, ушла на пенсию, не ушла… Она, наверное, единственная великая фигура. И пусть на меня не обижаются ни ее коллеги-ровесники, ни мои молодые коллеги. Если бы не Алла Борисовна Пугачева, где бы мы все были с нашей эстрадой? Она подарила нам свободу передвижения на сцене и свободу вокала. Это очень дорогого стоит, она революционер в своём жанре. Хотя и Свету (Лободу. - Ред.) я люблю. Просто нас всех воспитала Алла Борисовна, даже не зная об этом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы обрадовались ее возвращению?

- Да я и не сомневалась, что она вернётся. Я сомневалась только в том бреде, который писали. Вот, мол, Борисовна уехала. Да она всю жизнь ездила в Израиль и у Прибалтику, в тот климат, который ей нужен по сердцу. Каждый год ездила, а сейчас раздули. Но Пугачева точно никуда не уедет, она наша.

- Некоторые страны Европы уже закрыли въезд для россиян. Как это сказалось на ваших передвижениях?

- Да никак не сказалось! Ну, я отказываюсь от каких-то предложений с зарубежными площадками, потому что очень тяжёлые перелёты. Мне это просто не надо. Хотите честно вам скажу? Одно слово: мне насрать! Абсолютно. Я так привыкла, что постоянно что-то запрещают, разрешают. Если я на весь этот бред буду реагировать, я не буду выглядеть так, как я выгляжу в 58 лет. Я именно поэтому так и выгляжу, вот он секрет моей молодости: мне просто на многое насрать! Это мой девиз.