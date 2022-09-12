Детей затягивают в новые «группы смерти», замаскированные под ролевые аниме-игры

По словам психологов, от трагедии могут уберечь только доверительные отношения с собственным ребенком. Фото: Shutterstock

Умница-разумница Настя начала меняться на глазах в марте 2021 года - искала любой повод, чтобы уклониться от семейных мероприятий, кричала на маленькую сестру и ни на минуту не выпускала из рук телефон, таскала его с собой повсюду - даже в туалет. На все замечания родителей огрызалась. Временами вдруг начинала плакать без причины.

Насте тогда было 10 лет. Знакомые успокаивали родителей: мол, переходный возраст, пройдет...

- Летом поехали в Петербург, дочь о нем мечтала - хотела увидеть все эти старинные дворцы, храмы, набережные. Но и там ничего не изменилось. Идет по улице, ничего ей не интересно, глаза стеклянные, все время телефон в руках, - рассказывает корреспонденту «КП» мама девочки Нина Александровна. - А когда вернулись, дочь вбила себе в голову, что ей обязательно нужно коротко волосы остричь. Они у нее до пояса были, а тут прямо истерика: пусть тетя Маша придет и подстрижет меня сегодня же! Когда волосы отрезали, Настя разрыдалась. Я поняла: дело не в переходном возрасте. Здесь что-то другое...

«ПЛАНИРОВАЛА СЕБЯ УБИТЬ»

Нина Александровна взяла телефон дочери и увидела всплывшее окошко сообщений из телеграм-чата с отборным матом. Настя оправдывалась: мол, попала в чат по ошибке, программу с телефона удалили... Но на следующий день мама увидела, что Телеграм снова загружен, и в ленте - тот самый чат.

- Я начала изучать, что это такое. И пришла в ужас. Просто волосы на голове зашевелились!

Мат еще полбеды. Все диалоги в чате были посвящены смерти, сексу и извращениям. А девочке, напомним,

10 лет, она в четвертом классе учится!

Женщина повела дочь к психологу. В кабинете у специалиста Настя рассказала, что планировала себя убить. В чате об этом многие говорили...

Психолог после этого разговора трясла шокированную маму за плечи: девочка сейчас в таком состоянии, что ей нужна госпитализация, стационар, помощь. Убедила. Настю увезли в больницу, а ее родители побежали писать заявление в полицию - приложив фотографии с переписками из страшного чата.

В чате дети рассказывали, что не находят понимания у взрослых. Фото: СОЦСЕТИ

ДЕЛО ОТКРЫЛИ И ЗАКРЫЛИ

Настя из Пензы, как и многие другие дети по всей России, едва не стала жертвой так называемой ролки (ролевой игры), где дети развивают сюжет какого-нибудь аниме*, фильма, мультфильма или игры. Бывают ролки безобидные, а бывают и опасные. И последних становится все больше.

Эксперты объясняют: в такие чаты ребенок может попасть только по прямой ссылке. А ее «заботливо» рассылают новые друзья из соцсетей, которые знакомятся с детьми на вроде бы безобидных сайтах поклонников аниме.

В Настиной ролке состояло 16 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Куратор представлялся им 12-летним Славой из Киева. Он и задавал тон беседам.

Сначала ребята распределили между собой роли персонажей популярной компьютерной игры «Даганронпа». По сюжету группа учеников оказалась заперта в школе. Дети должны убивать друг друга, стараясь не попасться. Выйдет из этих стен только один...

- Постепенно сюжет становился все более извращенным, там начинали обсуждать однополые отношения, разные виды смертей, - рассказывает мама Насти.

В какой-то момент в личку Насте стали сыпаться реплики вроде «Как лучше себя убить?». А потом куратор предложил детям реализовать сюжет интернет-игры в реальности...

Пензенские следователи возбудили уголовное дело. Но вскоре закрыли.

А девочка, вернувшаяся к обычной жизни, наконец-то осознала, чем все для нее могло закончиться.

- Настя плакала и просила меня спасти детей, которые оставались в чате, - говорит Нина Александровна. - Я тоже хотела им помочь. Поэтому писала в полицию, другие органы, добивалась возбуждения уголовного дела. Мы с мужем и дочкой прошли все возможные допросы, психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Настя не склонна к фантазиям и действительно попала под чужое влияние.

В марте этого года расследование вроде бы возобновили, но потом закрыли во второй раз. На сей раз, похоже, окончательно. С формулировкой: установить личности подозреваемых не удалось.

- В мае семиклассник из нашей школы упал с высотки. Потом оказалось, что ровно год назад, день в день, там так же погиб другой ребенок. Не верю, что это просто совпадение, - говорит женщина.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЧЕМУ ИХ ТАК СЛОЖНО НАЙТИ?

Казалось бы: почему нельзя оперативно находить в соцсетях и уничтожать такие сообщества? Эксперты объясняют: потому что их кураторы стали умнее, все призывы и приказы - косвенные, формально они относятся не к реальному ребенку, а к его роли. Слова «суицид» и «самоубийство» не звучат напрямую, а потому мониторинговые системы их не видят.

- Единственный вариант работы с такими группами и сообществами - внедрение в них людей, которые будут отслеживать их активность, - считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. - Мы знаем, что наши коллеги из МВД занимаются такой работой. Но организаторов подобных сообществ сложно достать, потому что следы чаще всего ведут в сторону Украины. К сожалению, представители СБУ Украины пытаются придумать разные варианты, как использовать российских детей в своих целях, в том числе, вероятно, для лжеминирований или диверсий.

Разработчик системы мониторинга соцсетей «Демон Лапласа» Евгений Венедиктов рассказывает, что сегодня в русскоязычных группах и чатах ролок - сотни тысяч подписчиков.

- Нужно не с отдельными сообществами бороться, а понять, почему школьникам в них так интересно. Затем обратиться к психологам: что и как нужно публиковать в таких группах с помощью ботов или реальных пользователей, чтобы детям было стремно (стыдно. - Авт.) сидеть в таких чатах. Тогда подростки сами оттуда уйдут. А пока мы можем только находить конкретных подростков и работать с ними и их семьями точечно.

*Аниме - японские мультики, чаще предназначенные не для детей, а для подростков и взрослых. Есть немало аниме-сериалов с обилием насилия и секса.

КОМПЕТЕНТНО

«Уязвимы, потому что ищут себя»

Роман ДЕМЬЯНЧУК, доктор психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского госуниверситета:

- Ролевые игры опасны, потому что очень привлекательны для детей, ведь игра - их естественное состояние. При этом они ищут помощи в решении проблем, с которыми рано или поздно сталкивается каждый. Первая - это попытка самоидентификации: кто я, к какой социальной группе я себя отношу? Вторая - в чем смысл жизни, чего ждать от будущего? Третье - проблема одиночества, вне интернета многие дети не умеют знакомиться и общаться, часто не уверены в себе. И когда им предлагают помощь, пусть даже и незнакомец, они готовы ее принять. Поэтому важно создать дома атмосферу доверия, когда ребенок со своими вопросами идет к маме и папе, а не к постороннему человеку.