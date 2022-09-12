Состояние в 400 млн рублей и 13-летняя «любовь»: Экс-чиновника обвиняют во взятках и развращении школьницы

Дмитрий Натаров занимал пост помощника руководителя Россельхознадзора.

Как говорится: никогда такого не было, и вот опять! Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства богатства, которые бывший российский чиновник умудрился накопить за несколько лет госслужбы. Немалая часть нажитого непосильным трудом была оформлена на родственников. Возможно, чиновник и не попался бы, если бы не отношения с 13-летней дочерью своего близкого друга...

ПРИВАТ-ЗАЛ С ЛЕПЕСТКАМИ РОЗ

Еще два года назад Дмитрий Натаров занимал пост помощника руководителя Россельхознадзора (структура отвечает за контроль качества сельхозпродукции и ее допуск на рынок). В это ведомство Натаров попал почти сразу после выпуска из университета. И шаг за шагом поднялся по карьерной лестнице.

Еще в те же 2000-е он познакомился с бизнесменом Сергеем Лопуновым. У того была фирма, торговавшая зерном. Начали дружить семьями. Лопунов даже стал крестным отцом одного из отпрысков Натарова. А чиновник похлопотал, чтобы жена друга заняла вакантное место в одном из управлений Россельхознадзора. Так и жили: часто встречались, вместе отдыхали, отмечали праздники.

Но в 2019-м Лопунов вдруг прибежал в полицию писать на своего друга заявление. Мужчина заявил, что Дмитрий Натаров... несколько лет развращал его дочь. Мол, девочка (ей было уже 16) оставила на столе телефон, а проходившая мимо мать случайно увидела, что звонит школьнице Натаров. Удивилась: взрослый мужчина вот так напрямую - девочке? У мамы с дочкой случился серьезный разговор. Настя (имя изменено) рассказала, что Натаров начал оказывать ей знаки внимания еще три года назад, когда ей было всего 13. Писал сообщения. Та сначала смущалась, но однажды все-таки согласилась на встречу в кино - втайне от родителей, как попросил «дядя Дима».

- Чтобы вы понимали, что такое в понимании Натарова «пойти в кинотеатр»: это был приват-зал, весь усыпанный лепестками роз, - рассказывал потом адвокат семьи Шота Горгадзе. - Они выбрали, какой фильм будут смотреть, после чего он начал к ней приставать...

МАШИНЫ, ЧАСЫ И САБЛИ

В полицию передали переписку школьницы с другом папы: весьма фривольное общение, мягко говоря. Рассказывают, что «дядя» часто просил девочку присылать фото без одежды. Насте интерес взрослого мужчины явно льстил. Родителям она об их «маленьком секрете» не рассказывала. До чего дошло бы, если бы мама не заметила тот звонок?

Впрочем, уголовное дело возбуждать не стали. Лопуновы добивались этого целый год. Все закрутилось лишь осенью 2020-го, когда бизнесмен с женой попали на прием к главе СК Александру Бастрыкину.

Собственно, именно с этого и началось падение чиновника Натарова. Когда о скандале начали писать в прессе, ему пришлось уйти. Но «органы» решили присмотреться к мужчине более пристально. Не просто так: Сергей Лопунов до кучи еще и рассказал, что бывший друг якобы вымогал взятки и у него, и у других предпринимателей. Начали проверять. И удивились.

В суде Натаров прячет лицо под медицинской маской. Фото: Кадр из видео

- Выявлено нарушение госслужащим запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, выявлено явное несоответствие расходов чиновника его доходам, - рассказывает руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - При доходе госслужащего и его супруги за 2011 - 2019 годы в размере 12 млн рублей им приобретены дом и земельный участок в Красногорске Московской области, двухэтажная квартира и машино-место в Москве, два дорогостоящих автомобиля, трое наручных часов, две сабли XIX века.

В сейфе одного из банков Дмитрий Натаров хранил 200 млн рублей наличными. А весь его капитал с недвижимостью и машинами оценили более чем в 400 миллионов.

Сейчас все это решением суда передано государству.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ПОЛКОВНИК ЗАХАРЧЕНКО

Но откуда такие деньжищи? В материалах дела упоминаются несколько эпизодов: взятки на общую сумму в 9 млн рублей, полученные Дмитрием Натаровым в период с 2008 по 2019 год. Конечно, это не 400 миллионов, но для возбуждения уголовного дела этого оказалось достаточно.

Интересный момент. Об одном из направлений «работы» чиновника Натарова в свое время на суде рассказывал легендарный полковник Захарченко (бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД, у которого нашли 9 млрд рублей. - Авт.). В 2019 году во время одного из заседаний Захарченко намекнул, что Натаров мог предупреждать рестораторов о грозящих проверках Россельхознадзора. (В точках общепита представители ведомства проверяют места хранения продуктов и наказывают за нарушения - вплоть до временного закрытия. - Авт.) Он заявил, что чиновник позвонил одному из рестораторов 577 раз. Захарченко это знал, потому что по службе и должен был бороться с коррупционерами.

- Кто-то из присутствующих общается 577 раз за полтора года с одним и тем же человеком? - спрашивал полковник. - Даже с детьми, женами и любовницами общаются меньше! А у этих людей сложились какие-то особые отношения.

СКОЛЬКО ЕМУ ГРОЗИТ

Дело о взятках и развращении несовершеннолетней ушло в Савеловский суд Москвы в марте этого года. Обвинения предъявлены по статьям «получение взятки в особо крупном размере» (наказание - от 8 до 15 лет колонии) и «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (от 3 до 8 лет).

Натаров на всех заседаниях сидит не в «клетке», а рядом с адвокатом: в СИЗО его не отправляли, ограничились домашним арестом. С журналистами не общается. Но в суде зачитали показания экс-чиновника.

По версии Натарова, с историей про девочку его подставил бывший друг Лопунов. Мол, никаких отношений у него со школьницей не было. А все дело в деньгах. Якобы один друг дал Натарову на хранение 2 млн долларов, но чиновник побоялся держать такую сумму у себя и отдал деньги Лопунову. А тот, чтобы не возвращать чужие миллионы, решил отправить «посредника» в тюрьму. Доводы за и против сейчас взвешивает суд.

Но факт остается фактом: доказать легальность происхождения 400 млн рублей бывший чиновник не смог. Он уверял, что родственники все заработали сами. Проверили. Не сходится. Такие деньги его трудолюбивая родня не смогла бы заработать даже за три жизни без перерывов на сон и питание…