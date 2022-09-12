Елизавета II, армия праведных шахидов и польское мессианство

По случаю кончины английской королевы Елизаветы II российские власти отреагировали протокольно - выразили соболезнования. Фото: REUTERS

СКОРБЕТЬ ИЛИ НЕ СКОРБЕТЬ, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

По случаю кончины английской королевы Елизаветы II и воцарения ее сына Карла III российские власти отреагировали протокольно - выразили сыну соболезнования. Чем вызвали патриотические нарекания. Поскольку-де королева стояла во главе недружественной державы, никакое сочувствие не было уместно, более подобали надгробные проклятия.

Они, вероятно, осудили бы и реакцию царя на кончину государя императора Франца Иосифа I, случившуюся 21 ноября 1916 г. В том смысле, что из Царского Села не раздавались ругательства про старика Прогулкина, а смерть враждебного императора была воспринята с приличествующим спокойствием.

Горячих не по разуму патриотов, однако, можно утешить. В 1997 г., когда в парижском туннеле Альма насмерть разбилась принцесса Диана, телеканал НТВ, который назначил себя «духовным образом России», скорбел с такой силой, что на фоне ведущего Е. А. Киселева сами англичане выглядели людьми бесчувственными. То же было и в 2005 г., когда отошел в мир иной папа Иоанн-Павел II. Никак доселе не замеченная в исповедании римско-католической веры российская прогрессивная общественность требовала нон-стоп телетрансляции из Ватикана и всячески бранила и срамила теленачачальника К. Л. Эрнста, который этого не сделал. Сейчас все куда спокойнее.

ЖИЛ-БЫЛ У БАБУШКИ СЕРЕНЬКИЙ ПОНИ

Сегодня всемирная отзывчивость более присуща нашим украинским братьям. Когда в имении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен серые волки задрали пони Долли, которую бабушка очень любила, украинская скульпторша Босненко решила немедленно начать работу над скульптурной композицией «Ярость и любовь». По замыслу ваятельницы, серые волки будут олицетворять российского агрессора, а пони станет символом добра и святости. Скульптура будет установлена в одном из скверов Киева.

Одновременно с работой над скульптурной композицией «Жил-был у бабушки серенький пони» в матери городов русских формируется многочисленное российское воинство, которое будет свергать в бою кремлевский режим. Бывший депутат Думы И. В. Пономарев, побывавший прежде в «Левом фронте», структурах ЮКОСа, КПРФ, «Справедливой России», а на прощание сильно начудивший в «Сколкове», теперь обнаружил в себе призвание полководца. Побывав в Вильне, он там объявил о создании политического Центра вооруженной российской оппозиции в Киеве. Под его подчинением окажутся: легион «Свобода России», Национальная республиканская армия и Русский добровольческий корпус.

Исторически легион - это порядка 5 - 7 тыс. воинов, корпус традиционно - три дивизии, т. е. от 20 до 40 тыс. бойцов, армия и вовсе состоит из нескольких корпусов. По самым скромным оценкам, в распоряжении И. В. Пономарева не менее 100 тыс. активных штыков. Шамиль Басаев и то был гораздо скромнее: его диверсионно-разведывательное формирование праведных шахидов «Рийад ас-Салихийн» называлось всего лишь батальоном. Правда, Басаев хотя и был редкостным злодеем, но, однако же, редкостным прохиндеем его не называли даже самые ожесточенные противники. Тогда как Илюшу-героя называют, и весьма. Естественно же ему неумеренно надувать щеки.

Конкурентом И. В. Пономарева тут оказывается глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который объяснил смысл инициируемых им визовых запретов: «Причина носит моральный характер. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно».

Рейнсалу вдохновлен примером восьмидесятилетней давности. Тогдашние хозяева Эстонии в адресованных красноармейцам листовках писали:

«Бей <сиониста> политрука, Морда просит кирпича» - и Урмас верен традициям объединенной Европы. Разница лишь в том, что немец предлагал учинять побиение кирпичами, а эстонец - булыжниками (вероятно, в библейском духе). Тот же вариант, когда кирпичи-булыжники будут адресованы его собственному лицу, Урмас-министр не рассматривает.

«ВЕРНИТЕ НАШИ ЗЕМЛИ»

Балтийские державы в последнее время вообще отличаются крайней воинственностью, причем она бывает направлена далеко не только против России. Польша машет саблей по всем азимутам. Премьер-министр Моравецкий совершенно увлечен идеей взыскать с Германии 1,3 трлн долларов в качестве военных репараций. Если Германия откажется - хотя вопрос на самом деле плевый, «это не такая уж и фантастическая сумма, поскольку бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель Германии почти так же велик», Моравецкий готов обратиться в международные суды и привлечь к тяжбе также и евреев: «Ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения».

Однако нет уверенности, что власти Израиля так жаждут принимать в чужом пиру похмелье.

А раз пошла такая пьянка, польские паны предъявили претензии и Чехии: «368,44 гектара - столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 50-е гг.». Еще остался Виленский край, ныне входящий в состав Литвы, но это будет следующий шаг. Вся эта бурная деятельность может служить изрядным объяснением того, почему разделы Польши случаются в европейской истории с таким однообразием.

Когда состоится неминуемый пятый раздел Польши, мессианские политики Речи Посполитой в очередной раз обратятся к соседям со словами: «Вы звери, господа!» Как уже обратилась А. Б. Пугачева к Н. С. Михалкову. Который, по мнению певицы, раньше был замечательным артистом, а ныне - по отношению к Примадонне - впал в совершенное зверство и лишился артистизма.