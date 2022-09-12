Шавкат Мирзиёев: Саммит ШОС в Самарканде способен примирить страны с разными внешнеполитическими приоритетами

Рассуждая о целях ШОС, узбекский лидер подчеркнул, что международные и региональные организации помогают странам в преодолении разногласий и укреплении сотрудничества Фото: соцсети

Председательство Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пришлось в 2022 году на динамичный, весьма насыщенный разного рода событиями и тенденциями период, написал в колонке для “Независимой газеты” президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он подчеркнул, что речь идет о периоде “исторического разлома”, характеризующегося завершением одной эпохи и началом другой - неизвестной.

Как отметил лидер Узбекистана, продолжающиеся сейчас в разных точках мира вооруженные конфликты ведут к дестабилизации торговых и инвестиционных потоков, а также усугубляют проблемы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. В таких условиях становится очевидным, что ни одно государство не может надеяться на то, что у него получится избежать этих глобальных рисков и вызовов или преодолеть проблемы в одиночку. Саммит ШОС в Самарканде, запланированный на 15-16 сентября 2022 года, может примирить страны с разными внешнеполитическими приоритетами, выразил надежду Шавкат Мирзиёев.

Рассуждая о целях ШОС, узбекский лидер подчеркнул, что международные и региональные организации помогают странам в преодолении разногласий и укреплении сотрудничества, развитии торговли и культурных связей. В этой связи политик напомнил, что сегодня семья ШОС является крупнейшей в мире региональной организацией, объединившей масштабное географическое пространство и почти половину населения земного шара.

На данный момент, по словам Мирзиёева, совокупный объем ВВП стран – участников ШОС достиг примерно четверти от общемирового показателя. Это выступает весомым вкладом в мировое устойчивое развитие от региональной организации, едва преодолевшей 20-летний рубеж своего существования.

“В мире с новыми вызовами и возможностями ШОС обладает прекрасными перспективами для трансформации и роста не только за счет количественного пополнения, но и посредством открытия новых стратегических векторов. Это транспорт и взаимосвязанность, энергетическая, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая трансформация и зеленая экономика”, - считает узбекский лидер.

По его словам, Узбекистан, взяв на себя ответственную миссию председателя в ШОС, сделал ставку на стратегию опережающего развития организации через открытие новых горизонтов партнерства и запуска незадействованных резервов, которые есть в наличии у каждой из ее участниц.

Другой лозунг организации звучит так: “ШОС сильна, если силен каждый из нас”. При реализации этого постулата на практике были предприняты мощные усилия, чтобы сообщество стало еще сильнее изнутри и привлекательнее для своих международных партнеров, пояснил Мирзиёев.

В рамках свыше 80 крупных мероприятий, организованных в течение года, была сформирована всеобъемлющая повестка дня для ШОС, рассказал президент Узбекистана. Она включает широкий спектр вопросов - от расширения сотрудничества в сфере безопасности, экономики, транспорта и позиционирования организации на международной арене, до поиска новых направлений развития.

“Поэтому мы не сомневаемся, что в Самарканде будем очевидцами зарождения нового этапа в жизни ШОС - пополнится численный состав организации и сформируется будущая повестка, что является очень символичным”, - подытожил руководитель республики.

Также Шавкат Мирзиёев выразил надежду, что решения предстоящего саммита и ШОС будут способствовать укреплению диалога, взаимопониманию и сотрудничеству как на региональном, так и на международном уровнях.