«Пятёрочка» и футбольный клуб «Зенит» стали партнерами

Крупнейшая в России сеть магазинов «у дома» – «Пятёрочка» – заключила соглашение о партнерстве с «Зенитом». Таким образом ритейлер получил официальный статус Регионального партнёра футбольного клуба – популярнейшие в стране магазины и топовая футбольная команда теперь будут «играть» в одной связке. Соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на год.

Партнёрство торговой сети с действующими чемпионами страны позволит по-настоящему эффективно работать с покупателями, многие из которых являются болельщиками «Зенита», а также продвигать ценности здорового образа жизни и правильного питания. Все то же самое справедливо и для поклонников петербургского клуба, которые, как и многие горожане, ходят за покупками в «Пятёрочки». Сотрудничество, без сомнения, будет выгодно обоим партнерам.

- Мы находимся в начале пути, это наш первый опыт – мы никогда раньше не работали со спортивными клубами. Я искренне рассчитываю, что это сотрудничество будет долгосрочным, – заявил на церемонии подписания соглашения генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Владислав Курбатов.

Сама церемония прошла на «Газпром Арене» 11 сентября, перед матчем «Зенита» с ФК «Оренбург».

Как отметил гендиректор сети, в рамках соглашения с петербургским клубом «Пятёрочка» получает широкие возможности для проведения совместных маркетинговых активностей. Кроме конкурсов и розыгрышей в соцсетях, это будут мероприятия с участием футболистов, в том числе запланированы автограф-сессии звезд «Зенита» в магазинах. Все это должно дать заметный эффект.

- Сегодня «Зенит» – самая посещаемая команда в России. В среднем на игры ходит 36,5 тысяч болельщиков. Я уверен, эти цифры будут расти, – заявил Владислав Курбатов.

Также реклама торговой сети появится в чаше «Газпром Арены», в том числе на экранах стадиона во время матчей. А на самом стадионе откроется точка продаж от «Пятёрочки». Пока что ее формат не определен.

- Это будет не «Пятёрочка» в полном смысле магазина. Мы сейчас активно развиваем направление готовой еды под собственным брендом, скорее всего наша точка будет именно такой, – рассказал журналистам Владислав.

При этом генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в шутку отметил, что в помещениях «Газпром Арены» достаточно места и для полноценного супермаркета. Так что сюрпризы еще могут быть. Болельщикам, привыкшим забегать в магазин перед походом на стадион, точно стало бы намного удобнее.

Кроме того, в рамках сотрудничества с «Пятёрочкой» будет разработана эксклюзивная кобрендовая (совместная) сувенирная продукция. Ее представят на одном из домашних матчей «Зенита».

Что касается покупателей, а также лучших сотрудников торговой сети, то в рамках совместных акций с «Зенитом» их ждет дополнительный бонус – приватные экскурсии на закрытую от посторонних глаз тренировочную базу сине-бело-голубых в Удельной. Счастливчики смогут лично увидеть «внутреннюю кухню» клуба и место, где чемпионы страны готовятся к будущим победам.

РОДОМ ИЗ ПЕТЕРБУРГА

В руководстве сети особо отмечают, что нынешнее соглашение – партнерство истинно петербургское. Как и «Зенит», ставший символом города, «Пятёрочка» берет свое начало с берегов Невы.

- Первая «Пятёрочка» ещё в 1999 году была открыта именно в Санкт-Петербурге. Так что наше сотрудничество с «Зенитом» - это не просто партнёрство, это коллаборация двух действительно культовых российских брендов родом из Северной столицы. Для меня самого, коренного петербуржца, особенно приятно поддержать команду родного города. Я уверен, что наше сотрудничество принесет много новых интересных проектов для всех – и гостей наших магазинов в Петербурге и болельщиков «Зенита», отметил Владислав Курбатов.

Важность партнерства с «Пятёрочкой» отмечают и в стане сине-бело-голубых. Клуб приветствует как нынешних, так и будущих болельщиков, количество которых вырастет еще больше.

- Убежден, что развитие партнёрских отношений с одной из крупнейших сетей продовольственных магазинов позволит обеим сторонам стать еще ближе к своей аудитории и увеличить её, ведь только в Санкт-Петербурге располагается больше пятисот магазинов «Пятёрочка». Поскольку и ФК «Зенит», и наш партнёр всегда стремится к уникальности и желанию удивлять, можно с уверенностью сказать – это сотрудничество будет взаимовыгодным и продуктивным, а наших болельщиков ждет множество приятных сюрпризов, прокомментировал генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев.

Напомним, что «Зенит» - самый титулованный клуб страны, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, многократный призер и чемпион национальных первенств. Это единственная команда, представляющая Санкт-Петербург в Премьер-лиге.