Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: За 5 лет работы я выполнил все обещания, которые давал нашим людям. Поэтому меня выбрали на новый срок

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До Андрея Никитина я дозвонился во втором часу ночи, когда на выборах губернатора было уже подсчитано 88 % бюллетеней.

- …И сколько набирает в итоге губернатор Никитин?

- Где-то 75-77 %, вот так вот, наверное. (К утру пришли более точные данные - 77,03 %.)

- Но это больше, чем на предыдущих выборах?

- Да, больше - примерно на 10 %.

- Сразу вопрос - а почему Андрей Никитин побеждает

- Мне кажется, люди видят какие-то реальные дела. Я - то, что обещал сделать пять лет назад, - я это сделал.

И, надеюсь, что люди мне доверяют.

- А что вы обещали и что сделали?

- Я обещал, что в каждом районе будут изменения к лучшему, что где-то будут ремонтироваться дороги, где-то больницы, где-то детские сады, а где-то – дома культуры.

И никогда не обещал лишнего, того, что сделать не смогу, ради того, чтобы быть популярным.

Мне еще много надо сделать.

- А я вот вспоминаю тот детский садик, времен 40-50-х годов, который вы нам показывали три или четыре года назад… Я первый раз видел, чтобы губернатор краснел. Вы потом прислали мне фотку, что там уже рядом - кирпичное здание. Этот детский сад построен, отпрыт?

- Да, это деревня Мойка Батецкого района. Новый детсад там построен, и ребятишки ходят туда.

- И еще вопрос. Вы уже стали отвечать… А что не сделано? Вот что бы хотелось сделать? Ведь вы же пошли снова на пятилетний губернаторский срок, чтобы что-то доделать, то, что вы пока не смогли. Что именно?

- Вы знаете, везде есть, чем ещё заниматься.

Да, мы там (в списке регионов. - А.Г.) уже не последние теперь по качеству дорог, но еще и не первые.

Есть нерешенные задачи в здравоохранении и в образовании.

Нам точно нужно еще больше заниматься экономикой, созданием новых рабочих мест. Потому что сейчас ситуация не самая простая для северо-запада страны.

У нас много лесоперерабатывающих компаний, которые работали на западные рынки. И сейчас им надо перестраиваться, это тоже непросто все.

- Ваша супруга Майя, когда я к вам приезжал, диссертацию защищала в Москве, но работала уже у вас по линии женской онкологии, если мне память не изменяет. Вот сейчас Майя, как, переехала уже к вам в губернию?

- Она переехала сразу, с первого месяца, все пять лет живет здесь, со мной. Просто в Москву ездила именно по научной работе. А так она работала и работает в областном онкологическом центре.

- Ясно. Я просто помню, что у вас был такой (может быть, под влиянием супруги) небольшой крен в сторону медицины. В частности, вы старались развивать медицинскую авиацию, чтобы можно было госпитализировать больных детей в больницы других регионов. Или я ошибаюсь?

- Здесь и влияние супруги, безусловно, сказалось, и сам факт, что медицина в Новгородской области не в лучшем состоянии.

Поэтому мы тоже там немало сделали. И еще больше предстоит. И, конечно, там точно есть, чем заниматься.

Там дел на весь этот губернаторский срок хватит, и, думаю, еще и останется.

- Вам придется, может быть, еще не один срок там пахать?

- Надеюсь, у меня, конечно же, и последователи когда-нибудь будут, на которых я смогу положиться. Потому что, все же люди достойны нормальной жизни. Не важно, где они живут – в маленьком поселке или в большом городе.

- И, наверное, завершающий вопрос, чтобы вас не мучить ночью. Какое будет ваше первое решение - в понедельник, после выборов?

- Как обычно, начнём с утренней планёрки. И - продолжим работать дальше. Никто же у нас не останавливался.

- А я надеюсь, что мы с вами будем работать еще плотнее.

- Спасибо вам огромное. Всегда рад вас слышать. Особенно – видеть на Новгородской земле. Так что, приезжайте.

- Взаимно. Удачи вам, вашим близким и вашим землякам.