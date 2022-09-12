Бывший продюсер МакSим умер при загадочных обстоятельствах: «Он бы хотел, чтобы певица пришла с ним проститься»

Было известно, что некоторое время назад Юрий перебрался из Санкт-Петербурга в Выборг

Неделю назад тревогу забили друзья и родные музыкального продюсера Юрия Алексеева. 53-летний мужчина, известный своей работой со знаменитой группой «Ласковый май» и не менее популярной певицей MaкSим (настоящее имя певицы - Марина Абросимова), 6 сентября перестал отвечать на телефонные звонки. Пропавшего продюсера сначала пытались найти через друзей и знакомых, а потом начали обзванивать больницы. Было известно, что некоторое время назад Юрий перебрался из Санкт-Петербурга в Выборг, чтобы сделать ремонт в квартире покойных родителей. В одной из больниц Ленинградской области сообщили: Алексеев у нас. В морге…

- Мне сказали, что он скончался 8 сентября. Но причину смерти сразу не назвали. Только спустя несколько суток сообщили, что случился инсульт, - рассказала KP.RU Виктория Алексеева, племянница и единственная родственница продюсера.

Юрию Алексееву было всего 53 года и, по словам племянницы, ничто не предвещало беды. На здоровье мужчина не жаловался: занимался спортом, да и бизнес шел в гору. Он хорошо зарабатывал: активно занимался организацией концертов по всей стране.

- В последнее время занимался продвижением группы «Онлайн», а еще взялся курировать талантливую маленькую певицу, в которой видел вторую МакSим, - говорит Виктория.

Бывший продюсер МакSим умер при загадочных обстоятельствах

Тем не менее Алексеев до последних дней особенно гордился успехами МакSим. В 2004 году Алексеев случайно заметил на сцене одного из казанских клубов еще никому не известную за пределами города девочку с красивыми песнями и сразу пригласил ее в Санкт-Петербург. Там он организовал ей первый большой концерт во Дворце спорта «Юбилейный». Как позже в интервью рассказывал сам продюсер, после успешного выступления он предложил певице долгосрочное сотрудничество и та сразу согласилась. Никаких бумаг не подписывали, но почти год он занимался организацией ее концертов. За свой счет создал сайт. Вскоре певицу заметили в Москве, контракт на несколько лет ей предложила крупная компания Gala Records. (Самый известный альбом МакSим «Трудный возраст» вышел в 2006-м и был продан тиражом около 1,5 млн экземпляров, - Авт.). Много лет после этого первый (пусть и неофициальный) продюсер Алексеев и звезда дружили А потом случился скандал. В 2011 году Алексеев обиделся на артистку, которая не упомянула о его роли в ее становлении в своем большом интервью одному из телеканалов. Тогда Алексеев сам решил рассказать журналистам, как все было на самом деле. Все закончилось судом и… покушением.

В том интервью продюсер не только напомнил о том, как принимал участие в старте карьеры певицы, но и заявил, что у них были близкие отношения и что певица порой выпивали и до концертов, и во время (за кулисами). Такие слова, естественно, задели МакSим. Gala Records подала в суд на Алексеева. Но продюсерский центр, представлявший интересы МакSим, процесс проиграл. Позже Алексеев подал встречный иск и попытался взыскать с артистки 130 тысяч рублей на свои судебные расходы. Суд иск отклонил.

Юрию Алексееву, которому артистка в свое время проиграла суд, было всего 53 года

Казалось бы, тут можно было поставить точку. Но спустя три года конфликт с артисткой снова попал в новости. В 2014 неизвестные напали на Алексеева в подмосковных Химках. Двое мужчин насильно посадили его в «Мерседес-Гелендваген» и поехали в сторону Москвы. В машине Юрия Алексеева сильно избили и забрали два телефона - чтобы он не позвонил в полицию. Позже было возбуждено уголовное дело. В своих показаниях Алексеев заявил: нападавшие требовали, чтобы он перестал давать интервью о певице. Преступников в итоге не нашли, дело до сих пор числится в нераскрытых.

- Несмотря на все эти события, дядя тепло относился к МакSим, - говорит Виктория Алексеева. - Я была ребенком, когда у них все закрутилось. Он рассказывал, что с его стороны это была настоящая любовь, показывал их совместные фото. На кадрах они были очень счастливыми. Эти чувства он сохранил до последних дней. Уверена, что он мечтал бы, чтобы МакSим пришла с ним проститься.

Но сама звонить и писать певице племянница продюсера не решается.

- Я боюсь, что она не заметит мое сообщение: у нее ведь так много фанатов. Но возможно она увидит эту заметку в «Комсомолке» и приедет на похороны? - объяснила Виктория.

Похороны Юрия Алексеева пройдут во вторник, 13 сентября, на кладбище в поселке Рябово в Ленинградской области.