Спасенного в Диксоне медведя, которого расстреляли из ружья, решили не усыплять

Фото: телеграм-канал Светланы Родионовой

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова рассказала о состоянии медведя по кличке Диксон, которого с Таймыра перевезли в Москву на лечение.

— К счастью, Московский зоопарк и врачи говорят, что усыплять мишку не будут. Они продолжат заботиться о нем и лечить. Дальнейшая судьба Диксона — в руках самых профессиональных ветеринаров и заботливых специалистов, — написала Родионова в личном telegram-канале.

Росприроднадзор также попросил федеральное правительство отметить врачей и сотрудников зоопарка за самоотдачу в деле спасения очередного белого медведя.

Сейчас в Красноярском крае силовики разбираются в произошедшем с медведем — выявляют участников и степень их вины. Северного хищника экстренно перевезли сначала в Норильск, а затем в Москву. На его теле десятки следов от картечи. Дробь предстоит извлечь из черепа, груди и позвоночника. Пока готовятся у операции. У медведя отказали задние лапы. Также ветеринары заключили: судя по характеру травм, в него не только стреляли, но и сбили машиной.

В Москве состояние зверя улучшилось: он стал питаться и пытался перемещаться по клетке. Зоологи подобрали ему специальную диету. В доступе у него две кормушки: одна для антибиотиков и обезболивающих, растворенных в рыбьем жире, вторая — для смеси из овсяной каши на говяжьем бульоне и мяса.

Стрелял в медведя местный житель. Он рассказал, что медведь слишком близко подошел к его дому. Мужчина испугался и дал залп. Его показания проверяют правоохранители.

Диксон — не первый белый медведь, которого за последние месяцы экстренно спасают. В середине лета страна следила за судьбой медведицы Сгущенки — такую кличку ей дали из-за злоключения, которое с ней произошло. В ее пасти застряла банка сгущенки. На помощь ей летал десант ветеринаров из Москвы и Красноярска.