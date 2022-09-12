Антон Алиханов, губернатор Калининградской области: Когда президент Путин был у нас, он вышел из машины и спросил у прохожих - губернатор вас не обижает? Это был хороший вопрос

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Антон Андреевич, я вас поздравляю с победой. Мне приятно, что мой герой снова выиграл выборы. В общем, мы не зря работали. А почему Антона Алиханова опять избрали?

- Александр, ну, во-первых, я хотел, конечно, сказать спасибо каждому человеку, который пришел, проголосовал. Особенно, конечно, поблагодарить тех, кто, проголосовав, поддержал меня, мою команду.

Мы в этот раз даже немножко побольше набрали в абсолютных цифрах, чем в 2017-м. (Алиханов тогда первый раз баллотировался в губернаторы. - А.Г.) В 2017-м за меня было 255 тысяч человек, на этот раз - 259 тысяч. Это приятная оценка нашей большой работы. Поэтому, собственно, ничего, кроме как ответственности, теперь, наверное, не чувствую. Ответственность, которую нужно оправдывать каждый день. Так что, будем трудиться дальше.

- С чего вы сегодня начали новую трудовую вахту, на которую заступили?

- Знаете, немножко дал слабины, пошел позавтракать с женой в кафе у дома. Поэтому сейчас иду пешком до работы.

- А жена рядом?

- Да, ну, немножко вперед ушла.

- А детей вы…

- Дети уже в школе.

- А самый маленький?

- Маленький пока дома остался с родственниками нашими.

- Мама к вам переехала?

- Мама скоро приедет, надеюсь на это.

- Вам пришлось поработать, я думаю, понервничать вот связи с проблемами, которые возникли с переходами, с Прибалтикой. Скажите, сейчас вот они решены? Или все равно это - головная боль?

- Они частично решены, но головной болью все равно остаются.

Крайне неприятно для перевозчиков наших. Но мы решаем эти проблемы. И, собственно говоря, сейчас и по поручению президента Владимира Владимировича Путина работа продолжается, есть уже конкретные решения, они в ближайшее время будут реализованы. И мы, я надеюсь, полностью преодолеем вот эти ограничения, которые на нас пытаются накладывать наши соседи.

Но, в принципе, если можно так сказать, мы преодолели именно блокаду, которую они пытались устроить. Остались сложности пока с объемами перевозок, но мы и их преодолеем. Уже знаем – как. И конкретные решения уже приняты.

- Это - за счет паромов, да?

- Да, за счет дополнительных судов и за счет субсидирования паромной переправы.

- Кстати, о президенте. Когда Владимир Путин был у вас, в Калининграде, он вдруг остановил на улице машину, вышел и спросил у граждан: губернатор вас не обижает? Как вы это восприняли?

- Ну, я думаю, что это хороший вопрос такой. На него ответили, я не знаю, услышали ли люди, но вроде слышно было, Владимира Владимировича приветствовали так тепло. (Президент приезжал в Калининград 1 сентября. - А.Г.)

Причем это было, еще когда мы ехали только на первую точку, на первый объект. И вот, когда мы уже ехали из Нахимовского училища, он решил остановиться, людей поприветствовать сам лично.

- Путину калининградцы тогда ответили - не, не обижает (губернатор).

- Ну, не знаю, мне кажется, что это такой элемент, которому тоже надо учиться у президента. И, несомненно, вот во вчерашнем результате, который мы показывали, есть очень большая доля такого позитивного отношения к нашему президенту. Потому что он, когда был у нас, и нашу команду тоже поддержал в нашей работе.

И город он очень любит - Калининград. Поэтому, я уверен, что в этих результатах есть очень большая доля отношения наших избирателей к главе государства.

- А - вот этой репликой он тоже, в общем-то, помог, да, Алиханову?

- Я думаю, конечно. Результат-то видно. Поэтому, наверное, скорее, да, конечно.

- А супруга далеко ваша ушла?

- Да, и я трубку ей давать не буду. А то вы у нее номер телефона возьмете и будете потом и ей еще звонить. (смеётся). -

- Хватит тебе, Гамов, моей мамы, которой ты иногда звонишь.

- Да, Александр.

- Антон Андреевич, не буду вас больше расспрашивать… Я очень рад. Спасибо огромное, что вы где-то на половину, примерно, моих звонков откликаетесь.

- Я стараюсь!

- Мы вас любим и желаем успехов. И будем дальше работать.

- Я тоже на это надеюсь.