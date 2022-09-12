Акулу жалко: Россияне рассказали, по каким ушедшим брендам будут скучать сильнее всего

ИКЕА в России - больше, чем ИКЕА Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы рассчитываем, что ИКЕА окончательно не уйдет. На следующей неделе в очередной раз переговорим с руководителями компании и поймем планы на будущее.

После этой фразы, которую я услышал неделю назад на Восточном экономическом форуме от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, будущее заиграло теплыми красками прошлого. ИКЕА в России - больше, чем ИКЕА. Для нас это и окно в Европу, и уникальная возможность купить качественную мебель и аксессуары для дома по хорошей цене. А если на вашем лице не появилась добрая улыбка после знакомства с умилительной икеевской плюшевой акулой, у вас нет сердца.

Неудивительно, что именно уход ИКЕА россияне называют самой большой потерей среди всех ушедших западных брендов. Это выяснили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Они спросили полторы тысячи россиян, об уходе каких брендов те сожалеют сильнее всего. И первое место занял ответ...

Нет, не ИКЕА. Почти половина опрошенных решительно заявила, что ни о ком не жалеет, не плачет и не зовет вернуться. А вот среди конкретных компаний ИКЕА стала первой: по ней будут скучать 27% опрошенных. Также в тройке «главных потерь» Samsung и Adidas (подробнее см. «Только цифры»).

При этом 83% опрошенных говорят, что не заметили дефицита тех или иных товаров после ухода западных компаний. А 77% респондентов стали чаще покупать российское. В основном - за неимением другого выбора. ИКЕА-то ушла. Но мы вместе с Минпромторгом рассчитываем, что не окончательно.