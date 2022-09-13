Близкий контакт

На борту передвижного медицинского комплекса можно пройти необходимые исследования и побывать на приеме у врача. Фото: gtrk-volga.ru

Первичная медико-санитарная помощь находится ближе всего к человеку. Это и поликлиники, и амбулатории, и диспансеры, и фельдшерско-акушерские пункты, и передвижные медицинские комплексы. Человек обращается за медицинской помощью в первичное звено, чтобы проверить свое здоровье, сделать прививку, пройти профилактические и диагностические обследования для предупреждения неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных. Также именно сюда приходят пациенты с конкретными жалобами, когда возникают те или иные проблемы со здоровьем. Нагрузка на первичное звено здравоохранения всегда очень высока. Именно поэтому крайне важно сделать этот вид медицинской помощи максимально доступным и комфортным, подчеркивают эксперты.

ЗАВЕТНЫЕ БУКВЫ: ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт, или ФАП, - это современный «дом» фельдшера, медицинского работника со средним специальным образованием. Иногда фельдшер работает один, а бывает, что в его команде - акушерка и медсестра.

ФАП - структурное подразделение участковых больниц. Это незаменимое место для сельских жителей и даже горожан на отдаленных территориях, где до ближайшей медицинской организации - десятки, а иногда и сотни километров. В современных ФАПах есть кабинеты фельдшера и акушерки, процедурно-прививочная и перевязочная комнаты. Этот необходимый минимум может дополняться помещением для рожениц с отдельной смотровой комнатой. Предусмотрено и отдельное помещение для временной изоляции инфекционных больных.

ФАП - структурное подразделение участковых больниц. Фото: TASS

Елена Нагорняк уже 15 лет работает фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Красный Яр Тюменской области. Поначалу медик даже не верила, что в ее деревне наконец-то появится для ФАПа отдельный дом с современным оборудованием. Это стало возможно благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Сейчас в новеньком ФАПе фельдшер Нагорняк может пользоваться даже телемедицинскими технологиями, что для сельской местности особенно важно: совет профильных специалистов помогает в излечении пациентов. В деревне Красный Яр порядка четырех сотен жителей, в основном люди старшего возраста, но есть и молодежь, и дети.

- Не все люди хотят жить в городах. Многим нравится в деревне, - говорит Елена Нагорняк. - Я всю жизнь живу в Красном Яру, знаю и люблю своих земляков. Они все мне как родные. Теперь есть ФАП, а значит, в большинстве случаев ехать 60 км до больницы пациентам не придется. Не все, конечно, но очень многое я теперь могу сделать здесь.

В деревне Бережки городского округа Солнечногорск Московской области недавно открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. К модульному ФАПу прикреплены 146 человек, которые стали подопечными фельдшера Натальи Ивановой. Теперь она может в полном объеме оказывать медицинскую помощь населению, в том числе детям, пожилым людям и беременным женщинам. Да и жить фельдшер решила в непосредственной близости к рабочему месту.

Под Пензой жителям станции Кривозеровка больше не надо самостоятельно измерять друг другу давление и ставить уколы - теперь можно дойти до профессионала в новом фельдшерско-акушерском пункте. И таких примеров по стране - сотни тысяч.

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ: ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДКОМПЛЕКС

Поставка передвижных медицинских комплексов в регионы - одно из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Его цель - обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям страны.

Передвижные медицинские комплексы - это удобный вариант как для жителей отдаленных регионов, так и для самих медиков. Здесь можно сделать прививку, пройти медосмотр, проверить сосуды и сердце.

За один день лета такой мобильный пункт в Тамбовской области, к примеру, принимает около 30 человек. Жители сел Максимовка и Шилово Бондарского района рады возможности померить давление и сердце проверить. Передвижной ФАП заезжает в небольшие населенные пункты раз в 2 - 4 недели. Для плановой помощи - диспансеризации, выписки рецептов, сдачи анализов.

На борту можно сделать маммографию, рентген, кардиограмму и другие необходимые исследования, побывать на приеме у врача-терапевта. Благо цивилизации - медкарты пациентов доступны в электронном виде, что облегчает передачу данных в более крупные центры со всех уголков страны. Кроме того, зачастую в передвижных медицинских комплексах принимают не только врачи-терапевты, но и узкопрофильные специалисты.

Передвижные медицинские комплексы. Фото: РИА НОВОСТИ

ВАЖНО

Прилетит в вертолете с красным крестом

Благодаря санитарным вертолетам с символом красного креста, воздушной скорой помощи, прибытие медиков не задерживают ни пробки в мегаполисах, ни сложные погодные условия, ни бездорожье. Нужно ли срочно доставить в больницу беременных с патологией, новорожденных и детей, пациентов с инсультом и инфарктом или пострадавших в ДТП или во время ЧС, которые получили тяжелые травмы, - «воздушные» медики максимально быстро 24 часа в сутки готовы прийти на помощь. Получив сигнал о ДТП или чрезвычайной ситуации, экипаж вертолета санавиации готов к вылету уже через 10 минут. Максимальное время эвакуации пострадавших в травматологические центры первого, высшего, уровня не превышает 30 минут.

География Национальной службы санитарной авиации (НССА) постепенно расширяется. В этом году врачи воздушной скорой помощи начали эвакуировать и спасать тяжелых пациентов в Омской и Рязанской областях, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а также в Северной Осетии. К концу года число регионов, в которых работает служба, планируется довести до 41. Возможности появляются благодаря поставкам новой техники и развитию сети посадочных площадок. Например, при строительстве новых скоропомощных стационарных комплексов учитывается, что скорая должна попадать максимально быстро как по дороге, так и по воздуху.

Экипаж вертолета санавиции.

Без санитарных вертолетов невозможно представить систему первичной медико-санитарной помощи, отмечают эксперты. Поэтому строительство вертолетных площадок, которое ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», не менее важно, чем открытие и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и мобильных медицинских комплексов. Особенно когда речь идет об оказании медицинской помощи в отдаленных районах нашей страны.

Больше полезной информации о возможностях национального проекта «Здравоохранение» вы найдете на портале национальныепроекты.рф.

СПРАВКА «КП»

Решить вопрос с повышением доступности и качества медицинских услуг в масштабах страны помогает национальный проект «Здравоохранение». Он включает различные направления. В их числе: развитие медицинской инфраструктуры, работа с кадрами в отрасли, повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А также модернизация всей системы первичного звена.