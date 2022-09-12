Замглавы Новой Каховки Гура раскрыл подробности своего «убийства»

Виталий Гура «ожил» на глазах у телезрителей

Заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура «ожил» на глазах у телезрителей в эфире Первого канала. Он заявил, что его «убийство» было инсценировкой ФСБ России, которая была необходима, чтобы спасти ему жизнь и задержать убийц.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — демонстрирует кадры украинских новостей Виталий Гура, что числился погибшим с 6 августа.

Тогда по всем СМИ прошло сообщение, что Виталия Гуру неизвестный расстрелял у дома из пистолета Макарова. Журналистам говорили, что раненого не довезли живым до больницы. Показали дом замглавы администрации и гильзы на земле. Все выглядело убедительно.

Как сейчас выяснилось, сотрудники ФСБ России узнали о слежке за Гурой из переписки убийц: наемники готовили покушение на заместителя начальника полиции Новой Каховки Сергея Томка. Следствию удалось задержать двух боевиков, что в июле были направлены Службой безопасности Украины (СБУ) для убийства полицейского. А дальше дело техники: инсценировка потребовалась, чтобы задержать всех посредников и заказчиков преступления, что должны заплатить за убийство.

Сейчас семья полицейского находится под государственной защитой.

По данным следствия, ко всем покушениям имеет отношение бывший сотрудник СБУ Украины Илья Бондарчук, который вербовал маргинальных личностей для убийства. Жизнь Виталия Гура он оценил в 130 000 гривен (200 000 рублей), а за убийство главы администрации Новой Каховки Павла Филипучка предлагал целых 200 000 гривен. А в итоге заплатил убийцам по 150 гривен.

Сотрудникам ФСБ было важно задержать посредника Бондарчука, что помогал ему готовить убийства глав администраций Донбасса. За вознаграждением «убийц» отправили под контролем к посреднику в Крым, где он был задержан.

«Вернусь к исполнению обязанностей и буду работать дальше. Я не боюсь», - заявил с улыбкой воскресший Виталий Гура.