Оставайтесь в постели и не тратьте силы: как побороть осеннюю простуду

С началом осени традиционно растет заболеваемость респираторными инфекциями или болезнью, которую в народе называют просто – простуда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С началом осени традиционно растет заболеваемость респираторными инфекциями или болезнью, которую в народе называют просто – простуда. Поскольку симптомы могут быть схожи с набирающим сейчас обороты коронавирусом, то стоит пройти ПЦР-диагностику, чтобы исключить этот зловредный вирус. В целом же алгоритм действий на случай, если вы заболели простудой, описала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор бестселлера «Обман веществ» и канала «Доктор Павлова» Зухра Палова.

Если вы чувствуете, что заболеваете:

- оставайтесь в постели: так вы не тратите силы на мышечную работу, и больше остается ресурсов для иммунной системы, это очень важная рекомендация, в первые дни надо лежать;

- не принимайте душ;

- не пейте алкоголь;

- не переедайте, животные, если заболеют, перестают есть и только пьют воду, - это неспроста;

- пейте много теплой воды, можно с лимоном, алоэ или травами (мятой, листьями малины);

- в комнате должно быть много свежего воздуха, при этом вы не должны попадать под сквозняк;

- не сбивайте температуру, если она невысокая: жаропонижающее (например, многочисленные пакетики, заливаемые горячей водой) стоит пить, если температура выше 38,1 градуса;

- принимайте адаптогены в повышенных дозах: китайский лимонник, элеутерококк, Омега-3, поливитамины;

- Я еще рекомендую витамин С. Несмотря на то, что клинические исследования не выявили четкой связи между ним и быстрым излечением от простуды, пренебрегать этим витамином не стоит, - считает Зухра Палова. - Витамин С очень важный, и в организме сам не вырабатывается. Нельзя быть в дефиците в такой сложный период, когда все силы уходят на борьбу с воспалением.

ВАЖНО!

- не принимайте антибиотики без назначения врача, они направлены на борьбу с бактериями, а у вас может быть вирусная инфекция;

- если через два дня вам заметно не полегчает, зовите доктора; разумеется, если вам сразу очень плохо - звоните в больницу;

- на 2 недели после выздоровления надо забыть про фитнес.