Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский: доверенные продукты помогут выиграть в глобальной конкуренции

Фото: Андрей МИНАЕВ

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

- Одна из ключевых тем ВЭФ в этом году – «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира». Игорь Анатольевич, какую роль в этом «изменяющемся мире» играют технологии и продукты АО «ГЛОНАСС»?

- АО «ГЛОНАСС» - оператор государственной информационной системы «ЭРА- ГЛОНАСС». В сети у нас уже 9 млн абонентов. Среди них нет ни одного человека, это все «вещи», в основном транспортные средства. Базовой услугой «ЭРА-ГЛОНАСС» является аварийное оповещение о происшествиях на дорогах. В основе этой системы уникальный симбиоз технологий - связных, информационных, навигационных, защиты информации. Как крупный оператор «вещей», потребности которого во многом уникальны, мы активно занимаемся развитием продуктов как для транспорта, так и для прикладных областей, а также инфраструктурным развитием.

Существующие глобальные технические и технологические экосистемы несовершенны. Первоочередная проблема - недостаток доверия. Этот термин имеет вполне определенный технический смысл, но он недалеко ушел от общечеловеческого. Такое состояние дел не может устраивать никакую юрисдикцию, никаких пользователей, ни граждан ни одной страны – вообще никого. Мы были вынуждены предметно задуматься о том, что надо делать. В рамках нашей зоны ответственности все последние годы, следуя правильной политике импортозамещения, занимаемся созданием доверенных продуктов. Это относится и к «ЭРА-ГЛОНАСС». Система вызова экстренных служб внесена в список обязательных требований безопасности транспортных средств в соответствии с глобальными техническими правилами. Это открытое решение, здесь нет никакой слежки, нет недекларированных возможностей. Мы гордимся эффективной организацией аварийного оповещения на колесном транспорте, которое мы реализовали в России. В нашей сети аварийные вызовы приходят чаще, чем раз в три секунды.

Другой класс наших продуктов - мониторинг транспорта и грузов. Мы исповедуем инклюзивный подход, имеем существенные преимущества в функциональности: наша система «Мониторинг ЭРА» легко дополняет и делает наш продукт комплементарным к корпоративным или региональным решениям.

Мониторинг грузов - очень актуальная область, и этот форум подтвердил высокий спрос на такой российский сервис. Важным направлением развития наших решений является повышение эффективности трансграничных перевозок. Наличие недоверенных средств защиты информации, когда мы имеем дело с интернетом вещей, легко устранить, и мы это делаем. Мы разрабатываем схемы взаимодействия доверенных сред смежных стран, участвующих в трансграничной перевозке, транзите грузов. Работаем над механизмом, при котором страны смогут использовать свои национальные криптосистемы и средства защиты, а информацией обмениваться через структуру распределенного реестра.

И еще один пример, который оказался очень актуальным, это наш продукт в области высокоточного позиционирования. Сейчас зарубежные провайдеры ушли с российского рынка. Услуги поставки корректирующей информации, позволяющей повысить точность навигационно-временных определений на основе сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, стали недоступны. Мы рады, что заранее занялись разработкой очень современной технологии и сейчас начинаем выводить ее на рынок. Наши пользователи из крайне актуальных отраслей и географических регионов, в частности, наш сервис применяется на Северном морском пути.

Рецепт, который мы исповедуем: делать доверенные продукты для внутреннего рынка, для России, для ЕврАзЭС, обладающие и другими правильными атрибутами защищенного решения - достоверностью, доступностью, аудируемостью. При неизбежном возращении на международный рынок, к международному разделению труда это, я уверен, окажется нашим конкурентным преимуществом и поможет выиграть в глобальной конкуренции.

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Справка КП

Для российских компаний «Мониторинг ЭРА» делает возможным бесшовный и быстрый переход на отечественное решение по мониторингу транспорта после ухода с рынка иностранных провайдеров. Система в режиме реального времени предоставляет информацию об условиях перевозки грузов и движении транспортных средств, включая мониторинг передвижения по маршруту, контроль соблюдения скорости, расхода топлива и работы механизмов.

С начала года более 70 тысяч транспортных средств подключено «Мониторингу ЭРА», созданному на основе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Общая регистрация в «Мониторинге ЭРА» превысила 160 тысяч машин. В рамках программы импортозамещения действует акция АО «ГЛОНАСС» для новых клиентов: подключение за 1 рубль при заключении договоров на оказание услуг по предоставлению доступа к «Мониторингу ЭРА» до 31 декабря 2022 года.

Система пользуется спросом на автотранспорте, в агропромышленном комплексе, нефтегазовом секторе и ритейле. Помимо этого, «Мониторинг ЭРА» обеспечивает сбор и передачу достоверных данных о движении транспортных средств для перевозок пассажиров и опасных грузов при реализации постановления Правительства РФ от 22.12.2020 №2216. Информация используется владельцами автопарков и надзорными органами для повышения безопасности и эффективности перевозок. Регионы, получая данные от «Мониторинга ЭРА», создают приложения для пассажиров, для которых становится доступна информация о движении общественного транспорта в онлайн режиме. Также на региональном и муниципальном уровнях «Мониторинг ЭРА» позволяет контролировать работу спецтехники ЖКХ и транспорта различных отраслей, включая скорую помощь и школьные автобусы.

«Мониторинг ЭРА», признанный в начале лета победителем премии ЦИПР DIGITAL в номинации «Цифровизация транспорта», включен в реестр российского программного обеспечения. Использование системы обеспечивает для пользователей некорректируемость принимаемой и передаваемой информации.

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КНОПКА СПАСЕНИЯ

- Игорь Анатольевич, что такое «ЭРА-ГЛОНАСС» понимает каждый водитель, который хоть раз попадал в аварию. Как она помогает тем автовладельцам, которые миновали ДТП?

- «ЭРА-ГЛОНАСС» – государственная информационная система, которая не только посылает сигнал спасателям с точными координатами автомобиля в момент аварии, но и устанавливает голосовую связь оператора контакт-центра с водителем и пассажирами. Через оператора водитель может сообщить о различных происшествиях любым инстанциям, запросить техническую помощь.

Что очень радует, очевидцы происшествий сообщают о правонарушениях, о необходимости помочь другим людям. И самый удобный способ в подобных ситуациях – нажать кнопку SOS в автомобиле, в этом случае экстренные службы за считанные секунды автоматически получают координаты места происшествия. Не нужно тратить время на объяснение, где вы находитесь. Это позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью граждан. Операторы «ЭРА-ГЛОНАСС» дистанционно помогали пассажирке, у которой в дороге начались роды, а также вызвали помощь ребенку, запертому в машине на подземной стоянке, когда он сам сумел нажать кнопку.

Водители пассажирского транспорта, такси и автомобилей скорой помощи, оснащенных системой вызова экстренных служб, в случае чрезвычайных происшествий могут вызвать через «ЭРА-ГЛОНАСС» наряд Росгвардии.

Эффективность системы будет ежегодно повышаться при постепенном подключении всего автопарка за счет производимых в России и ввозимых на территорию страны транспортных средств. Сегодня в «ЭРА-ГЛОНАСС» более 8,8 миллионов автомобилей. 80% от 230 тысяч вызовов, потребовавших реагирования экстренных служб, поступает в автоматическом режиме, когда водители и пассажиры не смогли самостоятельно нажать на кнопку SOS. Автоматическая активация системы – это важнейшая функция, которую невозможно реализовать посредством мобильного телефона.

Помимо этого, ускорение оформления европротокола - одна из самых прагматичных дополнительных функций системы, которую мы сейчас прорабатываем. Нажать на кнопку SOS, и точно так же можно очень быстро получить связь со страховой компанией. При этом она получит точное местоположение, что поможет подтверждению факта ДТП и достоверности информации.

Возможности использования «ЭРА-ГЛОНАСС» не ограничиваются аварийным оповещением. Система является основой для решения важных социальных, государственных и отраслевых задач, экосистемой для современных сервисов и приложений. Например, с помощью системы обеспечивается мониторинг перевозок пассажиров и опасных грузов. Достоверные данные используются надзорными органами и владельцами автопарков для повышения эффективности управления и уровня безопасности таких перевозок. А регионы с помощью такой информации создают приложения для удобства пассажиров, которые могут в онлайн режиме узнать через сколько автобус приедет на конкретную остановку.

- Да, это очень интересно! Игорь Анатольевич, и в завершение - вопрос о вашей работе на Восточном экономическом форуме. Здесь вы подписали уже немало соглашений с российскими компаниями и регионами. Расскажите, пожалуйста, что это за соглашения и какие технологические решения нужны вашим клиентам?

- Особенностью и этого форума, и Дальнего Востока является высокий интерес к нашим инфраструктурным наработкам, массовым навигационно-информационным отечественным технологиям. Мы подписываем целый ряд соглашений, в частности, с ХМАО, Сахалинской областью, Камчатским краем - регионами, которые заботятся о безопасности транспортных систем для пользователей, создают условия для эффективной работы логистических компаний. Провели переговоры с Якутией. Есть просто ноу-хау запросы по мониторингу таких вещей, которые мы даже не знали, что можно мониторить. Наша совместная работа с регионами и российскими компаниями, уверен, позволит создать уникальные и инновационные технические решения.

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Справка КП

На ВЭФ-2022 генеральный директор АО «ГЛОНАСС» подписал соглашения о сотрудничестве с главой Югры Натальей Комаровой, губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, заместителем председателя Правительства Сахалинской области Вячеславом Аленьковым. Реализация документов будет способствовать проработке технологических инициатив и проектов по применению отечественных навигационно-информационных решений для повышения безопасности жителей регионов, туристов и всех видов транспорта. Соглашения также предусматривают проведение тестирований цифровых технологий в логистике, индустрии гостеприимства, жилищно-коммунальном хозяйстве и других социально-экономически значимых сферах.