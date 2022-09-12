Американские наемники отстаивают на территории Украины киевский режим Фото: Кадр видео

57 лет назад Пентагон отправил умирать американских солдат в джунгли Вьетнама, сегодня посылают уже на Украину. Только едут туда не 21-летние солдатики, а прошедшие многочисленные военные конфликты иностранные наемники. Они управляют иностранной боевой техникой, воюют с союзными войсками. А на самом деле отстаивают режим, который позволяет выкачивать природные ресурсы и создавать военный плацдарм нацеленный против России и Китая.

Французский телеканал France-2 уже показывал «зигующих» украинских детей, а на днях прославился репортажем об эвакуации с передовой сотен раненных украинцев в больницу Краматорска.

Фото: Кадр видео

Один из сопровождающих раненых оказался в американском камуфляже с флагом США на шевроне.

Присутствие американских наемников в рядах ВСУ подтверждает и другой украинский ролик. Он называется «Штурм глазами воина».

Фото: Кадр видео

В нем от первого лица (камера установлена на каске) неизвестный в камуфляже ведет огонь из крупнокалиберного пулемета по крышам деревенских домов в Харьковской области. Пулемет установлен на башне бронемашины. Очереди из пулемета наемник прерывает для выстрелов из гранатомета.

Стрелок просит пулеметную ленту у водителя бронемашины на английском языке, что говорит о том, что экипаж состоит из англоязычных иностранцев.

На форме у стрелка можно заметить нашивку «Nucking Futs». Это оскорбительная игра английских слов (буквально на сленге «чокнутый»). Так что сомнений в том, что наши ребята на Донбассе ведут войну с частными военными компаниями Западных стран, кажется, нет уже ни у кого.

Стоит отметить, то аппетиты Пентагона во Вьетнамской войне остановили митингами сами американцы в 1973 году. Уже после того, как в США не вернулись более 50 000 военнослужащих, а сотни тысяч приехали домой ампутантами. Очевидно, это и есть болевой порог американского общества.