Даже при банальной простуде нам прописывают минимум несколько видов таблеток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вы когда-нибудь уходили от врача с рекомендацией принимать одно-единственное лекарство? Даже при банальной простуде нам прописывают минимум несколько видов таблеток и микстур - от температуры, кашля, насморка… А уж если обзавелся гипертонией, атеросклерозом, проблемами с ЖКТ (у кого их сейчас нет?) да еще жалуешься на повышенную тревожность - перечень выписанных препаратов начнет расти до размеров «Войны и мира».

- Стремясь повысить эффективность лечения, врачи достаточно часто назначают большое количество лекарственных средств, - подтверждает доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова. - Прием множества лекарств называется полипрагмазией. В современной медицине это серьезная проблема. Чем больше препаратов принимает человек, тем выше риск, что среди них окажутся лекарства, вступающие в реакцию друг с другом.

Доцент кафедры фармакологии Сеченовского университета, кандидат биологических наук, фармаколог Сусанна Сологова Фото: Личный архив

Это может наносить ущерб как эффективности, так и безопасности лечения, предупреждает эксперт. Последствия - вплоть до самых плачевных.

- Неблагоприятные эффекты лекарственного взаимодействия являются причиной 26% госпитализаций. Поэтому сегодня борьба с полипрагмазией - одна из важных задач медицинской помощи, - говорит фармаколог.

По просьбе «КП» Сусанна Сологова разобрала примеры нежелательного сочетания тех лекарств, которые мы чаще всего принимаем при лечении наиболее распространенных болезней.

АНТИБИОТИКИ

Амоксициллин

Нежелательные сочетания:

- антациды, глюкозамин, слабительные лекарственные средства: снижают эффективность амоксициллина;

- диуретики (мочегонные), аллопуринол, нестероидные противовоспалительные средства (например, ибупрофен, парацетамол): повышают концентрацию амоксициллина в плазме крови;

- антикоагулянты: повышение риска неблагоприятных побочных эффектов, требуется контроль показателей свертываемости крови.

Кларитромицин

Нежелательные сочетания:

- колхицин, дигоксин: риск интоксикации;

- сахароснижающие таблетки, инсулин: риск гипогликемии (опасное падения уровня глюкозы в крови);

- омепразол: взаимное повышение концентрации препаратов;

- метилпреднизолон: уменьшается скорость его выведения на фоне приема кларитромицина, повышается риск неблагоприятных побочных эффектов;

- преднизон: возможно развитие острой мании и психоза;

- карбамазепин, фенобарбитал, трава зверобоя: снижение эффективности кларитромицина.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ

Эналаприл

Нежелательные сочетания:

- калийсберегающие диуретики (в т.ч. спиронолактон, триамтерен, амилорид), препараты калия, заменители соли и БАДы, содержащие калий: угроза развития гиперкалиемии (особенно у пациентов с нарушениями функции почек), что приводит к нарушению сердечного ритма;

- нестероидные противовоспалительные средства (например, индометацин, ацетилсалициловая кислота в высоких дозах): снижение антигипертензивного действия эналаприла;

- сахароснижающие таблетки, инсулин: риск гипогликемии (опасное падения уровня глюкозы в крови).

Лозартан

Нежелательные сочетания:

- калийсберегающие диуретики, препараты калия: угроза развития гиперкалиемии, что приводит к нарушению сердечного ритма;

- орлистат (препарат против ожирения): снижение антигипертензивного действия лозартана, риск развития гипертонического криза.

Бисопролол

Нежелательные сочетания:

- верапамил, дилтиазем: риск резкого снижения артериального давления, пульса, угроза развития аритмии, сердечной недостаточности;

- сахароснижающие таблетки, инсулин: риск гипогликемии (опасное падения уровня глюкозы в крови);

- средства для лечения мигрени, содержащие эрготамин: риск нарушения периферического кровообращения.

Аторвастатин

Нежелательные сочетания:

- антациды, содержащие магний и алюминий (например, фосфалюгель): уменьшение концентрации аторвастатина примерно на 35%, то есть очень существенное снижение эффективности препарата;

- противогрибковые препараты, содержащие азол, а также никотиновая кислота: риск развития миопатии (мышечной слабости и ограничением подвижности);

- эритромицин, кларитромицин: повышается концентрация аторвастатина в плазме крови, риск развития миопатии.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) в качестве антиагреганта, то есть для снижения риска тромбообразования

Нежелательные сочетания:

- глюкокортикостероиды: риск желудочно-кишечных кровотечений;

- блокаторы кальциевых каналов, а также средства, ограничивающие поступление кальция или увеличивающие выведение кальция из организма: риск развития кровотечений;

- алендронат натрия (препарат для лечения остеопороза): риск развития тяжелого эзофагита, то есть воспаления слизистой пищевода.

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Омепразол

Нежелательные сочетания:

- варфарин или другие антагонисты витамина К: необходим контроль коагулограммы (оценка нарушений свертывающей способности крови), в ряде случаев может понадобиться снижение дозы таких препаратов на фоне приема омепразола.

Гастал

Нежелательные сочетания:

- тетрациклин, ципрофлоксацин, офлоксацин, доксициклин, каптоприл, ацетилсалициловая кислота: значительное снижение эффективности на фоне приема гастала.

Панкреатин (мезим, креон)

Нежелательные сочетания:

- антациды, содержащие кальций или магний (например, маалокс, алмагель): снижение эффективности панкреатина;

- железо, фолиевая кислота, сахароснижающие препараты: уменьшение усвоения и эффективности на фоне приема панкреатина;

- циметидин (противоязвенное): может усиливать действие панкреатина.

ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

Смекта, энтеросгель: при одновременном приеме внутрь с другими препаратами снижают эффективность последних. Поэтому их применение необходимо разводить во времени (спрашивайте своего лечащего врача).

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

Парацетамол

Нежелательные сочетания:

- пероральные контрацептивы (противозачаточные таблетки): ускоряется выведение парацетамола из организма и возможно уменьшение его анальгетического действия;

- противоподагрические препараты: снижение их эффективности на фоне приема парацетамола;

- фенобарбитал: риск поражения печени;

- метоклопрамид (противорвотное средство): повышение концентрации парацетамола в плазме крови.

Ибупрофен

Нежелательные сочетания:

- антигипертензивные средства (ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы), диуретики (фуросемид, гидрохлоротиазид): уменьшение их эффективности на фоне приема ибупрофена;

- антикоагулянты: усиление их действия, повышение риска неблагоприятных побочных эффектов;

- глюкокортикостероиды: повышение риска побочных эффектов со стороны ЖКТ;

- варфарин: риск кровотечений, гематом;

- сердечные препараты-гликозиды (например, дигоксин): риск усугубления сердечной недостаточности при частом приеме ибупрофена;

- антибиотики хинолонового ряда (например, ципрофлоксацин, левофлоксацин): риск возникновения судорог.

Диклофенак

Нежелательные сочетания:

- литий, дигоксин: возможно повышение их концентрации в плазме крови на фоне приема диклофенака, требуется контроль;

- калийсберегающие диуретики, препараты калия: угроза развития гиперкалиемии, что приводит к нарушению сердечного ритма, требуется частый контроль;

- глюкокортикостероиды: повышение риска побочных эффектов со стороны ЖКТ;

- антикоагулянты, антиагреганты (например, аспирин): повышение риска кровотечений;

- антидепрессанты группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, например, флуоксетин, сертралин: эсциталопрам): риск желудочно-кишечных кровотечений.

Нимесулид

Нежелательные сочетания:

- мочегонные препараты: риск неблагоприятного воздействий на почки;

- литий: повышение его концентрации в плазме крови на фоне приема нимесулида, требуется контроль;

- глюкокортикостероиды, антидепрессанты группы СИОЗС: риск желудочно-кишечных кровотечений.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как быть пациенту, если назначенные препараты несовместимы?

- Ответ для всех случаев один: нужно обратиться к своему лечащему врачу. Он должен принять решение с учетом различных факторов: основное и сопутствующие заболевания пациента, его возраст, наличие почечной, печеночной недостаточности и т.д., - поясняет Сусанна Сологова.

На практике, по словам эксперта, возможны различные варианты. В частности:

- замена препаратов;

- увеличение или снижение дозы;

- контроль за определенными показателями (например, плазмы крови), чтобы убедиться в безопасности потенциально неблагоприятного сочетания препаратов;

- разведение приема лекарств по времени. Так, препараты-антациды (нейтрализующие кислотность желудка) рекомендуется принимать за один час до или через час после других лекарств.