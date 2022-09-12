Анастасия Стоцкая после развода с бизнесменом встретила новую любовь

Анастасия Стоцкая. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Стоцкая рассталась с мужем, ресторатором Сергеем Абгаряном в 2019 году, но долго это скрывала. Лишь в прошлом году певица нашла в себе силы признаться в том, что ее брак потерпел крах. Артистка родила мужу двоих детей - 10-летнего Сашу и четырехлетнюю Веру. Супруги были вместе около 10 лет. Еще в прошлом году Анастасия рассказывала о разводе со слезами на глазах. Но теперь в ее жизни снова все прекрасно. Стоцкая призналась, что уже нашла новую любовь.

Певица рассказала, что на личном фронте у нее все замечательно.

- Что же, такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина. Какой он? Хороший! На самом деле, все нормально. Меня устраивает! Главное, что все здоровы, дети накормлены, обуты-одеты… У меня много работы именно в той сфере, которую я люблю и в которой я хороша! На жизнь не жалуюсь! – заявила Стоцкая порталу ProZvezd.info.

Анастасия подтвердила, что они с мужем уже три года не вместе. К счастью, ее это больше не печалит.

- С мужем мы разошлись, да. Уже сколько лет получается? Три года как! Так бывает: люди встречаются, женятся, расходятся… Но у меня все хорошо! – сообщила звезда.

Певица родила мужу двоих детей. Фото: соцсети.

Имя своего нового избранника Анастасия не называет. Поклонники приписывают ей роман с коллегой по мюзиклам Александром Казьминым. Известно, что они вместе отдыхали на Мальдивах. Казьмин младше Стоцкой на шесть лет.

С бывшим мужем Стоцкая сумела наладить дружеские отношения ради детей. Анастасия признает, что Сергей – прекрасный отец.

- У нас, как у родителей, нормальные отношения, мы вместе решаем возникающие проблемы сына и дочери. Благодарна бывшему мужу за наших прекрасных детей, Сергей их безумно любит, - ранее рассказывала артистка.

Поклонники приписывают ей роман с коллегой по мюзиклам Александром Казьминым. Фото: соцсети.

Подробности своего развода певица не раскрывает. Но, судя по всему, разрыв был достаточно болезненным.

- Не готова обсуждать на всю страну детали своей личной жизни. Развод - больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло. Каждый решает сам, о чем и когда рассказывать публично: возможно, для кого-то это единственный способ, к примеру, повлиять на вторую половину, которая пытается отнять детей. К счастью, между нами такого не было. Я выждала достаточно времени, чтобы рассказать о разводе, - говорила Анастасия.