Ксения Бородина планирует заработать на своем онлайн-марафоне о разводе до 60 млн рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя 18 лет "сидения не бревне", как называют в Сети телепроект "Дом-2", его бессменная ведущая Ксения Бородина подалась в инфобизнесмены. Как сейчас модно среди блогеров, запустив собственный онлайн-марафон о самооценке, заработках, свадьбах и разводах. В последнем, мол, после двух неудачных браков Ксения уже стала экспертом, а значит, может зарабатывать, обучая дам выходу из токсичных отношений.

Курс Ксении Бородиной с незамысловатым названием "Если брак оказался браком" стартует 19 сентября, но продажи уже открыты. По двум тарифам за 5990 и 7990 рублей страждущим предлагается два десятка видеолекций (в более дорогом тарифе - еще и онлайн-девичник с Ксенией, где она ответит на вопросы "за бокалом шампанского").

- Вы узнаете конкретные способы стать финансово независимой даже без опыта работы, и сидя дома с детьми, - обещает Ксения Бородина покупателям своего курса "Если брак оказался браком". - Выясните, как повысить размер алиментов и выгодно выйти из развода. Поймёте, что говорить детям, перестанете чувствовать одиночество и выстроите личные границы с окружением.

Однако, при детальном рассмотрении все эти тезисы больше похожи на пустые обещания. Сайт kp.ru вместе со звездным адвокатом Андреем Алешкиным изучил договор оферты курса и не нашел в нем никаких гарантий. А вот нарушений - масса.

- Главное отличие курса Бородиной от других "инфоцыганских" продуктов - в том, что договор оферты заключается именно с ней. ИП Омарова Ксения Кимовна - это паспортное имя телеведущей. Это внушает некоторое доверие, тем более, что большинство звёзд продают курсы, где исполнителем выступают совершенно другие люди, - отметил адвокат Алешкин.

Звездный адвокат Андрей Алешкин.

Однако, на этом плюсы заканчиваются.

- В договоре используются нечеткие формулировки, детально не прописано, кто будет вести данный курс, в какие сроки, за какую цену и так далее, - продолжает адвокат. - А ведь по Гражданскому кодексу указание цены является существенной деталью при заключении договора. Я бы не рекомендовал принимать такие условия: на мой взгляд, подписывать такой договор нельзя, ведь в нем нет никаких гарантийных обязательств, а ответственность полностью перекладывается на потребителя.

Еще один весомый минус - возможность исполнителя изменять условия в одностороннем порядке, не предупреждая клиентов. То есть оплачивая один продукт, вы по факту можете получить совсем другой. А вернуть деньги недовольным клиентам будет крайне сложно. Недовольным потребителям придется выполнить массу условий: по договору, возврат осуществляется только за услуги, которые еще не были оказаны, придется отправлять по почте заказное письмо и тп.

- А кроме того, возврат денег, как указано в договоре, происходит с удержанием 12%-ной комиссии. Это, конечно, сверхнаглость, - уверен Андрей Алешкин. - Закон о защите прав потребителей предусматривает возможность вернуть себе полную сумму, однако, на курсе Бородиной мы видим незаконную комиссию. Объясняется это просто: мол, исполнитель компенсирует понесенные расходы. Но когда в обычной жизни мы возвращаем товар или услугу, требуя отдать деньги, компания-исполнитель тоже несет убытки, и тем не менее, на сумме это не сказывается. Возвращая телевизор за 100 тысяч, вы получаете обратно свои 100 тысяч, а не 88. Молодец какая Бородина, она никогда не останется в минусе! На мой взгляд, при возникновений споров речь может идти о том, что договор ничтожен, потому что он изначально нарушает права заказчика.

Самый сомнительный пункт договора, по мнению адвоката, касается возмещения ущербу по любой претензии или иску от потребителя. В частности, в документе указано, что клиент может возместить себе только стоимость курса.

- Это нарушение, потому что человека нельзя ограничить в судебной защите. По закону, потребитель может возместить себе средства, затраченные на представителя, пересылку документов, а также деньги за пользование средствами - любой понесенный вред, - перечисляет наш эксперт.

При этом на своем курсе Ксения Бородина планирует заработать до 60 млн рублей в год.

- Договор заключается с ИП Омарова, а законодатель ограничивает обороты ИП суммой до 60 млн в год. Все, что свыше, должно проводиться уже через ООО, - предупреждает адвокат.