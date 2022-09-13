Бывшая жена Грачевского изменилась до неузнаваемости и преобразила своего нового мужа

Анна Грачевская на премьере фильма «Вместе веселее». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В кинотеатре «Иллюзион» 12 сентября прошла премьера фильма «Вместе веселее». Новую картину представил исполнитель главной роли Артур Смольянинов. Комедия рассказывает о приключениях ловеласа Петра, который на новоселье у родителей влюбляется в очаровательную Полину. Вот только уловки завзятого сердцееда на девушку не действуют, и Пётр пускает в ход все возможные способы, чтобы добиться ее расположения.

Новую картину представил исполнитель главной роли Артур Смольянинов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фильм выходит в широкий прокат с 22 сентября, а пока посмотреть ее пришли звезды кино и телевидения. Среди знаменитых гостей в зрительном зале оказалась бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Анна. Модель и телеведущая пришла в кинотеатр вместе с мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным.

Правда, узнать Анну журналистам и фотографам удалось далеко не сразу. Ранее Грачевская была жгучей брюнеткой с пышными формами. Теперь же она радикально сменила имидж и стала блондинкой. Кроме того, экс-супруга создателя «Ералаша» сильно похудела и стала настоящей тенью себя прежней.

Анна Грачевская пришла в кинотеатр вместе с мужем, баскетболистом Артемом Кузякиным. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна еще до брака с Грачевским увлеклась кардинальным преображением внешности. Брюнетка никогда не скрывала, что сделала пластику груди, ягодиц и носа. Несколько лет назад Анна подсела на фитнес и начала активно худеть. Она почти ежедневно занималась в спортзале и голодала. В соцсетях Грачевская часто делится снимками в бикини, которые вызывают у ее подписчиков неоднозначную реакцию. Многие уверены, что Анна выглядит болезненно худой, и ей не стоит больше сбрасывать вес.

Вслед за Анной заметно преобразился и ее муж Артем. Бывший капитан баскетбольного клуба «Зенит» попрощался с профессиональным спортом и, как это часто бывает со снизившими интенсивность тренировок спортсменами, быстро набрал несколько лишних килограммов.

Анна Грачевская и Артем Кузякин в 2018 году. С тех пор супруги заметно похудели. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруги решили худеть вместе. Благодаря жене 42-летний Кузякин вернул себе подтянутый вид: он снова выглядит стройным и спортивным.

Анна Грачевская и Артем Кузякин живут в браке уже шесть лет. С Артемом Анну познакомила ее подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после скандального развода с Борисом Грачевским.

Анна увлеклась фитнесом и заставила мужа похудеть. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С режиссером программы «Ералаш» уроженка Харькова официально развелась в марте 2016 года. Анна родила режиссеру дочь Василису. Брак Грачевских продлился три года. Сразу после свадьбы многие предрекали, что их семья долго не продержится — супругов разделяла 30-летняя разница в возрасте.

После развода с создателем популярной детской программы его бывшая жена не исчезла со светских горизонтов. Анна стала телеведущей и по-прежнему активно мелькает на красных дорожках.